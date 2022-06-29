淺倉唯（日文：浅倉唯）以《幪面超人Revice》女奸角Aguilera成功上位。美女在劇中改邪歸正，擁有幪面超人Aguilera變身力量，可惜在真實世界中卻遭狂徒不斷跟蹤，更變本加厲非法潛入美女香閨惡意偷拍，無法無天。



由片場跟蹤到入屋偷拍

本來淺倉唯因Aguilera一角賺得不少人氣，更推出figure，拍攝角色寫真集前途無限，雖然fans數量增加，卻也引來變態跟蹤狂垂涎。6月28日淺倉唯所屬經理人公司公開事件，表示淺倉唯受跟蹤狂所害，不單在劇集拍攝現場附近跟蹤「尾行」，更非法潛入淺倉唯的家進行偷拍。事務所沒有具體透露淺倉唯家中被偷拍的相片是甚麼內容、有否被偷竊，入屋時淺倉唯又是否在家等細節，只表示事件已交由警察及律師跟進，定必追究到底。

示意圖、非本人／日本單於2020年就有2萬189件跟蹤狂相關案件，連續8年超過2萬宗。（https://www.nippon.com/）

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在2016年曾以藝名花川芽衣參與「AKB之父」秋元康主理的聲優+偶像女團22／7。她樣子甜美、聲線又萌又斯文，平時在SNS都以清純GFable形像示人，後來她因為生病退團，久休復出改名再出道，首個重要工作就是參演《幪面超人Revice》。劇中他擔演的邪惡女幹部Aguilera已經醒覺，重拾人類身份「夏木花」，更變身為幪面超人Aguilera。在真實世界卻被真正的惡徒滋擾，甚至做出非常入屋的瘋狂行為，幸好事件已交由警方處理，否則再下有更進一步行為，實在不堪設想。

Aguilera重拾人類身份「夏木花」，更變身為 幪面超人Aguilera。

淺倉唯《幪面超人REVICE》劇情截圖／水着美圖

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科技發達．資訊爆炸｜私隱安全須倍加保護

公眾人物需要在社交媒體保持更新，當中總會透露出個人行蹤。別說是自拍拍攝到窗外景物，日本女團「天使突拔Niyomi」22歲成員松岡笑南，只是因為手機解像度超高，變態色魔在其自拍的瞳孔倒映出來的影像為線索，成功找出松岡住址，跟蹤她並拖入後巷非禮！

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