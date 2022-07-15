日本玩家狠批等級機制是毒藥令遊戲腐敗 網民：你可以試壓Lv爆機｜RPG遊戲絕大部份都有「等級」機制，角色的能力會隨著等級提升而成長，還可以會學到新技能等，對於RPG遊戲而言等級和數值已是最為基本的系統。不過近有一位日本網友撰文批遊戲中的等級機制應該被廢除，引發了網民熱烈討論反響。



狠批等級制度是遊戲毒藥 指瑪利奧等真正遊戲不需要等級

最近在日本知名匿名部落格「Anonymous Diary」上，有網民投稿一篇名為「具備等級機制的遊戲完全就是在浪費時間」（レベルという概念のあるゲームが完全に時間の無駄に思えてきた）的文章；此文章其實已經發布了約有一個月的時間，不過最近因為被其他網民找出來加以討論，馬上就在網上瘋傳，連香港連登討論區都有人開post討論。

整篇文章頗長，簡單整理其論點就是「等級制遊戲中成長的只是遊戲角色而非玩家的能力，等級制機令玩家失去成長的感覺和機會，最後打嬴敵人純看等級夠不夠高，夠就得打得過，不夠就打不過。」

相同桐人會十分認同這位網民的觀點（大誤）

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即睇日本玩家狠批等級機制是毒藥令遊戲腐敗：



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作者也提到「在單機遊戲裡初期城鎮的護衛隊等級可能有10，但到了魔王城前的村民等級就成了100，等級只是提示遊戲進度的數字。而線上遊戲更是常要玩家練到滿等才能挑戰魔王，如此一來連提示進度的功能都沒有了。等級機制只是讓遊戲腐敗的毒物。」

作者在文章最後說「看看瑪利奧，世界上其中一款評價最高的遊戲，它沒有等級。Splatoon也是雖然有名為ウデマエ的排位但也沒有等級。真正的遊戲不需要等級機制，玩家也應該捨棄有等級機制的遊戲。」

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https://anond.hatelabo.jp/20220616231129

雖然原作者在文章裡慷慨陳詞，但網上討論的普遍對文章的論點持反對意見；有推特網民回應「不行的大概不是等級本身，而是升級的過程太無聊」，也有人指出「也可以故意壓低等級來挑戰，以顯示自己的技術和對遊戲的熟練啊」。

從功能的角度來看，RPG遊戲中的等級機制可說是一個保障制度，令即使是不擅長遊戲的玩家，也能藉由提高等級來完成遊戲。

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而對較進階的玩家而言，等級機制本身就是一個足堪玩味的系統，例如研究怎樣最快、最有效率地升Lv、鑽研如何培養角色才是最強、摸索出系統的天花板，又或是如何才能用最低的等級來通過遊戲等等，全都是非常有趣的玩法。而這些技巧也往往會在Speedrun中用到：例如在Dark Souls、Elden Ring等遊戲的Speedrun中，如何計算出通關所需的最低等級和經驗值，然後計劃出能最快取得這些經驗值的路線，完全是一門學問。

而關於壓等級挑戰強敵，其中一個最經典的例子就是在Pokemon金銀版中，用全隊5Lv的小精靈去挑戰遊戲中的最強訓練員Red：

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總言之這篇文章對機齡較高的玩家而言，作者的觀點未有些太狹隘和偏激了；他沒有想到等級機制背後的意義和可發展出的各種玩法，也沒考慮到不同遊戲種類的特性，又將Mario和Splatoon等動作或對戰遊戲和RPG遊戲直接比較，可說是相當無稽。固然目前不少遊戲單純將等級當成拖長遊戲時間的設計，又或是以之作為引誘玩家課金的工具，但這也不代表「等級」這個概念本身有問題。

這篇文章在連登也引起一陣討論，不過大部份連登網民也不認同作者的觀點。https://lihkg.com/thread/3071112

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