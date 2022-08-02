香港動漫玩節 ACGHK2022在8月2日就完結了！莫生「反智轉身」、真天魔透明公仔，漫節每年都有些令人難忘的趣事，是時候選出今年最受注目之人物／事件！同場回顧漫節歷年奇人趣事。



動漫節限露令｜尺度與往年相約、影響不大

今年動漫節舉行前，最觸目就是大會針對Cosplay的衣着裝扮提出新規則及建議，最具爭議是要求女性Cosplayer不可露出胸部下側，（除非穿上假胸配件），也不可穿透視或直接看到內衣褲的服裝，腿部露出太多肌膚時，還貼心建議穿上絲襪或襪褲。

雖然有人認為同人攤位Cosplayer衣著仍然性感，不過並沒有露胸部下半，也沒有透視出內褲，有跟足指引。

記者入場後發現，除了首日有專人在同人攤位驗證coser服裝受書刊有沒有過火外，其他日子並沒有特別執行限露令。而場內coser的尺度與歷年相近，不會性感得太過火，也沒有刻意密實。5日展期中，並沒任何偷拍、非禮等意外爭執，證明香港動漫fans普遍都很自律。至於同人攤位是否適合在動漫節內存在，這個應該由大會在完場後自行檢討。

性感不是Cosplay的全部，其實還有扮超人、帥氣、搞笑等等不同風格，想知更多，不妨點擊看看幾天展期內的Cosplayer相片圖集



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動漫節2022八大紅人紅事

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反智轉身2022｜這轉身代表動漫節文化

2007年動漫節，連續3年排頭位的「豪傑公子」（莫先生）花了30多小時準備再次頭位入場，開匣時竟然以「施丹式轉身」（原地自轉）形式衝入會場，原來是他遺失了票尾，所以被保安員阻止進入會場，才會做出這個動作，他在接受傳媒訪問時，表示：「不能屈服在這種反智行為之下。」所以網民就將這絕技為「反智轉身」；今年排頭名人士又再一次將這香港動漫節經典gag重現，不少人都在場內拍片玩「反智轉身」，很熱鬧。

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VTuber人氣爆全場｜隔住芒都feel到有幾紅

NIJISANJI EN Noctyx兩位男性VtuberFulgur Ovid同Uki Violeta以大電視直播形式於香港動漫電玩節舞台現身，大會表示大舞台前有上千fans，但記者自己親身在現場，包圍舞台外的一個圓形，一定有幾千人，尖叫聲震撼會場，迫得水洩不通。

動漫電玩節facebook圖片

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動漫節2022 8大紅人紅事



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4｜Kenny哥勁多人打卡



5｜超人迪加「Cosplay龍騎」



6｜雪餅filter灰姑娘贏動漫cosplay大賽



7｜Cosplayer 重現KKPLUS得得B事件案發現場



8｜Cosplay限露令

