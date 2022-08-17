贏走PS5｜01網購 有獎問答及無門檻消費 贏688積分+光碟版主機！

SONY PS5作為玩家的「夢之逸品」，儘管已推出一段時間，市場上仍是一機難求。除了抽籤之外，「01網購」於8月17日至 9月6日期間，舉辦「贏走PS5」活動，只需讚好「01網購」Facebook專頁，到活動遊戲頁回答簡單問題即送你 688「01積分」，再於「01網購」進行無門檻消費即時當錢使！以每張訂單計，多買多機會，隨時贏走 SONY PlayStation PS5 光碟版遊戲機連手制（價值 $3,980）乙部！

【立即參加】活動連結 :https://bit.ly/3C9Z7P8

「01網購」 舉辦為期21日「贏走PS5」活動，得獎結果將於2022年9月14日或之前在「01網購」Facebook專頁內公布，公布得獎資料將顯示得獎人姓名每個中文字開首的英文字母及登記電話的首4個數字，其他資料將以「*」顯示，記得唔好錯過！

遊戲玩法簡單 PS5 隨時到手

跟住以下步驟，隨時贏取 SONY PlayStation PS5 光碟版遊戲機乙部！

1. 讚好「01網購」 Facebook

2. 到活動遊戲頁，回答一條問題

如果你贏到PS5，你將會於「01網購」買甚麼產品一起使用？為甚麼？

3. 完成活動遊戲頁後，立即獲取688積分

4. 用積分到「01網購」進行無門檻消費

5. 以每張訂單計，獲取相應之參加次數

6.「01網購」將選出最有創意的參賽者，送出SONY PlayStation PS5 光碟版遊戲機連手制（價值 $3,980）乙部 ，名額一個。

必睇！贏走PS5 - 4大攻略重點

1）賺盡積分當錢使

活動期內，每個會員帳戶於活動期內只可享此積分派發1次及最高可獲之「01積分」為688分，有關積分將於參加活動後立即自動存至參加「01會員」帳戶內。「01積分」可以於「01網購」消費時當錢使，最高可抵扣高達50%現金，即低至半價買到心頭好！「01積分」介紹*想賺多啲積分當錢使？完成會員帳戶頁面再賺588「01積分」，立即睇吓8月賺分兌換攻略！

2）贏家最快9月頭獲通知取機

活動完結後，將有專人聯絡得獎者，贏家最快9月頭獲通知取機。若得獎者未能於通知後的6個工作天內到指定取貨地點領取獎品、或未能取得聯絡、或其得獎者身份未能核實，則視同放棄，其得獎資格將被取消。

3）真．無門檻消費 買乜都計

今次是「真．無門檻消費」，惟WOW Friday及所有純分換領之交易消費則不計算在內。此外，完成遊戲頁之會員號碼及於活動期間於「01網購」消費之產品，皆不接受退款或退貨。

4）買得多機會愈多

參加次數按每張「01網購」消費單計算，不限ID ，一張單可以玩一次，買得多機會就愈多。《香港01》編輯將以編輯部認為答題內容最令人印象深刻及令人產生共鳴的答案作為是次揀選得獎者的準則，切勿亂填HEA答，錯失「機」會！

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活動受條款及細則約束， 詳情可瀏覽活動頁