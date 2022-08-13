《海賊王 One Piece》作者尾田榮一郎可說是傳媒之友，多次在電視節目上公開豪宅內部秘密：後花園有遊樂場和夾公仔機、廁所有鯊魚雕像……近日他又接受節目《ホンマでっか!?TV》訪問，明石家秋刀魚帶成隊搞笑藝人直擊工作室，首度公開尾田裝修大級後的豪華工作室，客廳、浴室都是首度公開；尾田又自選了家中5件他最喜歡的Best-Buy心頭好。



直擊尾田工作室｜尾田個樣似雪櫃？

尾田日常工作繁忙又累又傷，早前才休刊了一個月充電，近日他復活回歸寫新篇，加上為動畫版新電影《One Piece RED》(海賊王 紅髮歌姬)，尾田就讓最老友、行內超高地位的搞笑巨星明石家秋刀魚帶攝製隊直擊其工作室。首次見到尾田的搞笑組合EXIT，笑言尾田的樣子：「尾田老師個樣好似單人用迷你雪櫃」靠，這是甚麼鬼形容方式！（笑）

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尋找5件尾田心頭好

拍攝期間發現了當時未刊登出街的1055話原稿，又欣賞了尾田跟取手們的工作檯。之後節目就要嘉賓玩尋寶遊戲，在工作室找出尾田自選5件購物心愛之物，當中包括：

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童心未泯｜大男孩的遊樂場

尾田的家中有遊樂場、可載人的火車仔、夾公仔機、私人酒吧，玩味濃郁，節目嘉賓笑言尾田很像小學生，購物都是選科技小物，喜歡一些令自己心動、Waku Waku的東西，而不像一般有錢人喜歡買名牌。尾田的回應可絕不小學雞：「我是這些異想天開的想法賺錢的，所以也會將錢錢變成一些異想天開的東西。」

可載人的火車仔

屋內有酒吧

旁邊有免費任玩，鉗子強度max、一夾即中的夾公仔機。

休息室曾有大量明星來訪，除了木村還有Mr.Children、GReeeeN、GLAY主音，豪華。

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浴室內有條巨龍

在尾田工作室遊覽時，還看到很多巨型而有趣的東西，比如在首度公開的浴室中，浴缸牆上有條龍型的出水口，原來是不由尾田老師自己設計。門外還掛上尾田爸爸畫的油畫，他說：「爸爸不是繪畫為生，但我自小就在他旁邊一起畫，或多或少影響了我愛創作的心。」

水龍頭是由尾田設計

這是日本搞笑藝人，不是尾田呀。

尾田父親繪畫的油畫

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回應尼卡人人果實之秘／紅髮是否最後波士

最後當然是談心時間，男性嘉賓都是One Piece問，追問「尼卡」幾時創作（暗問人人果實設定是否一早想好）／艾涅爾還會不會登場／伊姆的真正身份，尾田當然是……一既不回答，不過他有透露，想知紅髮其實屬於那個勢力，是否最後波士，可以入場睇《海賊王 紅髮歌姬》。

想知紅髮其實屬於那個勢力，是否最後波士，可以入場睇《海賊王 紅髮歌姬》。

尾田少有開腔講老婆

尾田太太就是當年舞台劇版奈美：稻葉千秋，被他「私有化」後就無人再提起；女主持卻直接問：「聽講尾田太太好像娜美」尾田爽快回應：「漫畫家都會將喜歡的女孩子畫進漫畫內，會想娶個像動畫女主角的女性為妻。」不過尾田就爆出驚人消息，原來他一星期只會見家人一次：「因為家人太可愛，我跟他們一起時會不想工作。」

尾田：漫畫家都會將喜歡的女孩子畫進漫畫內

最後尾田回答長達25年的《One Piece》大結局刊登後自己有甚麼打算，他表示自己一直都要在家中工作，希望可像路飛一樣放下一切環遊世界。

所有圖片來源：《ホンマでっか！？TV ワンピース 尾田栄一郎 豪邸訪問！ＮＧなしの質問タイム》節目截圖