Splatoon 3（斯普拉遁3／漆彈大作戰3） Switch OLED 主題主機實機評測｜9月Nintendo Switch重點作，將在8月26日率先推出《Splatoon 3》主題特別版 Switch 主機，HK01率先實物到手，同場還有任天堂、HORI兩廠推出的《Splatoon 3》配件。



首部Nintendo Switch OLED 特別主題版主機

不說也沒留意，原來今次是SwitchOLED版首次出特別主題主機，首先兩支Joy-Con 控制器以彩虹漸變上色，實物拿上手發現非常鮮豔，手掣表面是啞色的，上面的暗花圖案則為令身光面，反差對比非常好看。

留意「Nintendo Switch（OLED 款式）《斯普拉遁 3》版主機」不包含遊戲軟體，而以上所有主機、手掣、便攜包都不是數量限定商品，即日起可以去game鋪預約訂購啦！

Splatoon 3 Switch OLED 主題主機（$2740）（鍾世傑 攝）

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至於主機機背，因為改用全新設計的大型支撐架，有更多空間印上特別圖案，black in black角色圖案好靚！更要一提是它的特別色TV Dock，上面有灰色暗花，還有搶眼的螢光綠色「油漆痕」，設計簡單又耐看。（$2740）

手掣表面是啞色的，上面的暗花圖案則為令身光面，反差對比非常好看。（鍾世傑 攝）

圖中的「墨魚仔金屬掛飾」是任天堂授權零售店nsew Store獨家贈品，下文有教如何才能得到。

圖中的「墨魚仔金屬掛飾」是任天堂授權零售店nsew Store獨家贈品，下文有教如何才能得到。（鍾世傑 攝）

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Splatoon 3 Switch OLED 主題主機各種細節

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在任天堂授權零售店nsew Store（包括網店及實體店）購買Splatoon 3 Switch OLED版主機，會送1對「墨魚仔金屬掛飾」（1藍1綠），如果買《Splatoon 3》主題Switch Pro Controller（$498）又或者任天堂推出的《Splatoon 3》主機袋（$168）都會送1粒（隨機不可揀色／送完即止）

《Splatoon 3》版Pro手掣，同樣是玩黑撞黑暗花跟電光藍／黃配色。留意圖中的金屬掛飾為nsew store 贈品，只送1粒、送完即止。($498)

為了保護愛機，還有個Nintendo Switch 便攜包 《斯普拉遁 3》版，套裝包括螢幕保護貼。$168

Nintendo Switch 便攜包 《斯普拉遁 3》版，套裝包括舊版／OLED版屏幕螢幕保護貼。$168

《斯普拉遁 3》遊戲軟件也可先行預訂，除了任天堂官方送出的《斯普拉遁 3》收納小袋贈品，在nsew Store訂game，會再加送一個精美的「隨身小袋子」，尺寸剛可裝起一個Switch遊戲包裝盒。（$429 / 贈品送完即止）

在nsew Store訂game，會再加送一個精美的「隨身小袋子」（鍾世傑 攝）

圖左上角是任天堂官方送出的收納小袋贈品，右邊是nsew store限量贈品。而兩粒墨魚仔是買主機／手掣／機套送的贈品，全套給你看看比例尺寸。（鍾世傑 攝）

Nintendo Switch Splatoon 3 斯普拉遁 3 遊戲資料



支援平台：Nintendo Switch



遊戲類型：動作, 射擊



發售日：2022/9/9



發行商：Nintendo



遊玩人數：1人



網路通訊遊玩人數：2~8人



對應語言：繁體中文, 簡體中文, 英文, 日文 , 韓文, 法文, 義大利文, 德文, 西班牙文, 荷蘭文, 俄羅斯文



所需容量：6.0GB



支援的控制器：Nintendo Switch Pro 控制器



遊玩模式：TV模式, 桌上模式, 手提模式



同場睇：任天堂授權HORI版「Splatoon 3三寶」

知名配件廠HORI取得Splatoon 3版權推出機套（$188）、主機充電架（$128）、有線連咪耳機（$268）3種產品。記者拿過上手覺得機套非常出色，內有主機支撐架及多個遊戲卡收納袋，實用。（留意HORI版配件並沒附送贈品）

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「前夜祭」開催決定｜任天堂約你提早試玩《Splatoon 3》

為了替9月9日（五）推出的《Splatoon 3》來個熱身，任天堂公布將在8月28日（日）8:00-20:00（香港時間）舉行《斯普拉遁 3》「前夜祭」玩家可以透過「前夜祭」率先體驗遊戲的樂趣與魅力！

任天堂公布將在8月28日（日）8:00-20:00（香港時間）舉行《斯普拉遁 3》「前夜祭」

「前夜祭」中會將玩家分成3個勢力，進行「祭典比賽」對戰。玩家將會與同一勢力的同伴組成4人隊伍，並與對手對戰。活動前半場6個小時，玩家會進行4人隊伍「占地對戰」；後半6個小時就會改玩「三色奪寶對戰」！前夜祭的主題是「最強的是哪一個？ 剪刀vs石頭vs布」，不知道最後那一team會勝出呢？

活動前半場6個小時，玩家會進行4人隊伍「占地對戰」；後半6個小時就會改玩「三色奪寶對戰」。

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