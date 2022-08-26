Splatoon 3 Switch OLED版主機／配件評測｜前夜祭試玩活動舉行
Splatoon 3（斯普拉遁3／漆彈大作戰3） Switch OLED 主題主機實機評測｜9月Nintendo Switch重點作，將在8月26日率先推出《Splatoon 3》主題特別版 Switch 主機，HK01率先實物到手，同場還有任天堂、HORI兩廠推出的《Splatoon 3》配件。
首部Nintendo Switch OLED 特別主題版主機
不說也沒留意，原來今次是SwitchOLED版首次出特別主題主機，首先兩支Joy-Con 控制器以彩虹漸變上色，實物拿上手發現非常鮮豔，手掣表面是啞色的，上面的暗花圖案則為令身光面，反差對比非常好看。
留意「Nintendo Switch（OLED 款式）《斯普拉遁 3》版主機」不包含遊戲軟體，而以上所有主機、手掣、便攜包都不是數量限定商品，即日起可以去game鋪預約訂購啦！
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至於主機機背，因為改用全新設計的大型支撐架，有更多空間印上特別圖案，black in black角色圖案好靚！更要一提是它的特別色TV Dock，上面有灰色暗花，還有搶眼的螢光綠色「油漆痕」，設計簡單又耐看。（$2740）
圖中的「墨魚仔金屬掛飾」是任天堂授權零售店nsew Store獨家贈品，下文有教如何才能得到。
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Splatoon 3 Switch OLED 主題主機各種細節
在任天堂授權零售店nsew Store（包括網店及實體店）購買Splatoon 3 Switch OLED版主機，會送1對「墨魚仔金屬掛飾」（1藍1綠），如果買《Splatoon 3》主題Switch Pro Controller（$498）又或者任天堂推出的《Splatoon 3》主機袋（$168）都會送1粒（隨機不可揀色／送完即止）
為了保護愛機，還有個Nintendo Switch 便攜包 《斯普拉遁 3》版，套裝包括螢幕保護貼。$168
《斯普拉遁 3》遊戲軟件也可先行預訂，除了任天堂官方送出的《斯普拉遁 3》收納小袋贈品，在nsew Store訂game，會再加送一個精美的「隨身小袋子」，尺寸剛可裝起一個Switch遊戲包裝盒。（$429 / 贈品送完即止）
Nintendo Switch Splatoon 3 斯普拉遁 3 遊戲資料
支援平台：Nintendo Switch
遊戲類型：動作, 射擊
發售日：2022/9/9
發行商：Nintendo
遊玩人數：1人
網路通訊遊玩人數：2~8人
對應語言：繁體中文, 簡體中文, 英文, 日文 , 韓文, 法文, 義大利文, 德文, 西班牙文, 荷蘭文, 俄羅斯文
所需容量：6.0GB
支援的控制器：Nintendo Switch Pro 控制器
遊玩模式：TV模式, 桌上模式, 手提模式
同場睇：任天堂授權HORI版「Splatoon 3三寶」
知名配件廠HORI取得Splatoon 3版權推出機套（$188）、主機充電架（$128）、有線連咪耳機（$268）3種產品。記者拿過上手覺得機套非常出色，內有主機支撐架及多個遊戲卡收納袋，實用。（留意HORI版配件並沒附送贈品）
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