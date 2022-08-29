FGO Fate/Grand Order中國版再遭和諧開膛手傑克變霧都棄子 網民嘲：遲早變純文字遊戲｜由Bilibili發行的《Fate/Grand Order》中國版再次遭到「和諧」，再有多個角色慘遭撤下立繪及修改名稱；而今次和諧的力度更擴張到遊戲中的裝備「概念禮裝」以及戰鬥中的表現，網民直稱「很快就和玩純文字遊戲沒分別了」。



角色立繪直接消失變通用卡背 網民嘲「付錢抽卡背」

在全世界均極具人氣的手機遊戲《Fate/Grand Order》中國版又再次慘遭「和譜」；其三個角色的立繪被改為各職階通用的卡背圖片，換言之就是整張立繪被撤下。而除了角色以外遊戲中的裝備「概念禮裝」亦遭和諧，那些概念禮裝的插圖被換成通用的卡背圖片。還有三個角色的名字被修改，「開膛手傑克」改為「霧都棄子」、「美杜莎」改為「歌果」、「愛德華・蒂奇」改為「愛迪・薩奇」。

修改後，角色立繪直接變成通用的卡背。

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按圖看今次FGO中國版被和諧的角色/概念禮裝：



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另外是今還公布了將來會調整部份角色連戰鬥中角色的表現：以往被「和諧」的角色就算沒有立繪插圖，在戰鬥中還是有角色原本外貌的模組，但今次就連戰鬥中的角色也要被修正了。網上流傳一張和諧後的中國版FGO戰鬥畫面，看起來就是一堆長方形的格子在進行戰鬥，非常滑稽，但目前不知圖片是官方發布/內部流出還是玩家按和諧方向製作的改圖。

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將來中國版的FGO可能就是這個樣子。

雖然官方會對是次和諧發放聖晶石作補償，但相信玩家們大家寧願不要石頭要卡面，畢竟大部份玩家都是衝著角色和插圖才去抽卡。

中國版的FGO在此前已遭不止一次的和諧，如早前就因為「殺」字和「兇」字不夠和諧，將遊戲中角色「殺生院祈荒」的名字改為「瞑生院祈荒」，道具方面「兇骨」調整成了「禍骨」，名字中有「殺」字的道具則改用「暗」。此外，也有許多以歷史人物為原型的角色遭修改名字、立繪也被換成卡背，如項羽變成「狂戰士266」（後來再重訂為「重瞳」）等。

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對此網民的反應也一如以往，中國內地以外的網民幾乎一面倒地幸災樂禍，如「其他服都沒有，中國又贏了」、「老闆我的卡片怎麼兩面都是卡背」、「這樣改還有人在玩的話也是蠻厲害的」等等。畢竟內地網民的網路禮儀水準參差，在各個遊戲及討論區中都有機會見到內地玩家撩事鬥非，如今「有事」之下被落井下石也是正常。

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