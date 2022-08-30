One Punch Man：英雄之路 放置卡牌RPG｜由ONE PUNCH MAN製作委員會正式授權，日本集英社在內版權委員會監修，DAMO Games研發的RPG手遊《One Punch Man：英雄之路》宣佈港澳台地區事前登錄預約活動即將開始。



創新玩法，席捲歐美

獨特的掛機放置玩法，在繁忙的工作、緊湊的學習節奏中也不會錯失拿到資源的機會，讓玩家實現不用“100次伏地挺身，100次仰臥起坐，100次深蹲或10公里跑”也可以和埼玉一樣變強！同時搭配「戰意系統」可以離線時對於重點培養角色進行等級訓練，再也不用狂肝課金升等！

One Punch Man：英雄之路

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創新玩法1｜好友間可以互借角色，加強社交連結，和你的好友共享培養的成果，讓隊伍不再卡關，遊戲體驗更爽快！



創新玩法2｜再無廢卡：閒置的角色可以自主回收為金幣和升級道具，讓你每次的抽卡都不會浪費！



憑藉上述的創新玩法，結合高度還原原作劇情、考驗策略站位的極限挑戰、多重形式的探險模式、華麗的戰鬥場景吸引了大批歐美玩家，在歐美地區突破500萬下載並登頂歐美全地區下載榜TOP！

One Punch Man：英雄之路

事前登錄即將開始，超多獎勵等你拎！

《One Punch Man：英雄之路》將於近期開啟預約活動，官方準備了超多豐富獎勵等待玩家的到來！更多相關以及最新活動資訊，歡迎追蹤《One Punch Man：英雄之路》官方粉絲團。

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《一拳超人》動畫介紹

一個名叫埼玉 - 興趣使然做英雄的男人，通過三年的特訓，他獲得了無敵的力量。不過因為太強了，不管是什麼強敵，都一拳就解決了。 《一拳超人》是一部描寫平熱系最強英雄的戰鬥故事。

©ONE,Yusuke Murata/SHUEISHA,Hero Association HQ

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