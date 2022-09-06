日本女星中川翔子近日在Twitter宣傳她YouTube頻道新video，大大張露半圖寫著「全裸」兩個日本漢字！她聲言拍片時要男性清場，更表示影片的尺度非常之高：「我已經有被YouTube BAN 的心理準備！」



年齡愈大．穿得愈少

中川翔子（37歲）早年以宅系腐女子，搞笑玩得的型像活躍於日本電視節目，主唱《天元突破》主題曲後更是全球爆紅。自從2020年大膽一搏影性感水著寫真引起話題後，掌握了流量密碼的翔子三幾個月又來一次「殺必死」醒網民。

中川翔子Twitter截圖

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今次是翔子江之島水著寫真片大收旺場賺200萬點擊一周年紀念計劃，她重遊舊地，但就覺得再穿泳衣沒新意，決定在當地一家SPA拍一條全裸按摩片，更聲言不可以讓男性攝影師同場，全程自己裸體自己拍（笑）。

中川翔子YouTube影片截圖

中川翔子YouTube影片截圖

清場！男性禁入內｜中川翔子全裸自拍按摩過程

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回帶睇｜中川翔子流量三連擊

2021年8月：比堅尼中川翔子上線，單人賺200萬點擊

中川翔子去江之島玩，展露出久違了的水著比堅尼。36歲的她仍保持魔鬼身材，YouTube點擊一天已破二百萬。



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2021年10月：超正兔女郎等4種Cosplay造型

兩個月前的「水著回」爆紅之下令她信心大增，最近公開的影片中更是大玩Cosplay兔女郎！



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2022年7月：37歲宅女穿性感晚裝照露太多要打格

中川翔子6月推出寫真集《MAGICAL MIRAI》後開始走性感路線，近日又連續在twitter上張貼性感的製作花絮、未收錄美圖！

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