中一學生駭入學校系統發警告 要求撤回這政策否則「hack所有嘢」｜昨日（9月26日）在網上流傳幾張圖片，相信是一名代號為「ShadowLST」的黑客駭入樂善堂梁銶琚書院學校電腦系統後經系統發出的電子郵件截圖。



駭客自稱是中一學生有7人團隊 指揮官IQ136

郵件內容首先指出該校服務器存在的漏洞，並闡述了今次駭入系統的原因並提出一些訴求；主要是要求校方容許學生及家長自行選擇是否安裝MDM（mobile device manager，即手機管理系統，大概是用來過濾網站和app等）軟件。郵件亦指若校方不答應要求將會「hack學校的所有嘢」，並強調「這是最後的警告，沒有另外」；郵件中也提到「該系統能夠被我一名中一學生破解，但每年卻要收費70元，完全沒有任何意義」。

此外駭客亦在郵件中提到對學校政策的不滿，指校方政治立場「很嚴重」，稱「甚至英語周是關於中國的。你係度講笑嗎。」；駭客在電郵中主張自己不討厭中國或任何國家，只是討厭「英語都關於政治」，並表示「我們不是機器。不需要在我的大腦中編寫程序和洗腦。」

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駭客聲稱自己是一個七人團隊，並且由一位IQ136的人領導，絕對不會被校方抓到；而駭入學校系統的駭客僅是位中一學生。當然所謂「中一」僅是駭客自稱，實際上是否中一學生無從考証，不如說很有可能駭客會故意謊稱自己的年級以減低被發現的機會。

網上尚有另一張相信是由校方IT組主任發出的電郵截圖流傳，指駭客發出的電郵不是由該校教師發出，指校方會嚴肅跟進事件，並要求同學「立即刪除該可疑電郵，禁止轉發及不應回覆」。撰文之時未有進一步消息，暫時未知該學生駭客有否被發現身份，亦未知校方有否報警跟進等等。

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網路圖片

無獨有偶，最近國際上也有不止一單駭客事件是由年輕駭客所犯；如轟動全球的GTA6大規模流出事件，最就有人一位疑犯在英國落網，而犯人是位年僅17歲的駭客。再稍早前UBER被一個駭客團體「LAPSUS$」攻擊，而該駭客團體亦相信主要由年輕成員組成。

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