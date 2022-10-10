AV Splatoon直播一夜爆紅 敵方噴塗面積越大顯示越多成人畫面｜任天堂自家大作《Splatoon 3》斯普拉遁3推出不久，熱潮仍是方興未艾、許多玩家沉迷在互射漆彈的對戰之中，許多實況主、vTuber等也都會直播自己遊玩Splatoon 3。而最近日本就有一個非常「特色」的Splatoon 3直播成為網上熱話，一時間在日本網上成為爆紅現像。



巧妙運用OBS綠幕功能 指定噴塗顏色替換畫面成AV

Splatoon的玩法是雙方玩法利用各種能射出油漆的武器對戰，一邊擊倒對方玩家一邊將場地染上已方的顏色，到最後以顏色覆蓋面積較高的一隊勝出。而想出「AV Splatoon」（AVスプラ）的人實在太過天才，竟然想到利用直播軟件OBS的去背功能（i.e.綠幕），首先將對方的油漆顏色指定為去背顏色，再將被去背的畫面部份替換成AV（成人影片）；如是者當被對方噴塗的面積越大，能看到的AV畫面就會越多，以「被對方噴塗越多就越大機會被YouTube ban台」的噱頭來宣傳和吸引觀眾。

被噴塗的面積越多、就會顯示越多AV畫面

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雖然想到這種直播方式的人確實是很有創意，但是在YouTube直播成人影片當然是違反規條的行為、會被中止直播以至嚴重的話甚至可能被ban掉YouTube帳號/頻道；而將Splatoon等任天堂自家品牌變為成人直播也肯定是違反任天堂的直播守則，換言之這個直播是一次過違反了直播平台和直播內容雙方的規條，被肅清可說是必然之事。

AV Splatoon

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雖然有被刪影片、被封YouTuber頻道以至被任天堂告上法庭的風險，不過在另一方面在製造話題上「AV Splatoon」無疑是十分成功，AV Splatoon（#AVスプラ）在昨天日本推特上成為趨勢關鍵字。不過是次推特趨勢主要是「炎上」，雖然也不是沒有人欣賞這企劃的創意，但由於Splatoon有許多低年輕層以至是小學生玩家，有機會讓小學生意外接觸到AV這點引來不少人抨擊；也有許多任天堂Fans不齒這樣這樣「惡意」利用任天堂遊戲直播來搏取人氣的行為。

AV Splatoon無疑是很有創意，但可能選錯了遊戲對像，畢竟任天堂和任天堂的粉絲都不好惹...

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據悉發起AV Splatoon企劃是一位名為「木風公子」的vTuber，其中還有來自「深層組」vTuber「息根とめる」參加。「深層組」就是以「暗網」Deep Web為原型的成人向vTuber「DeepWebUnderground / DWU」及其他幾位成員的vTuber團隊，其一大特點是直播內容接近無下限，在其他主流vTuber中難以出現的內容對她們來說都是百無禁忌，以至於是次AV Splatoon企劃中，播放的AV是參與是次企劃其中一位成員「ひなちゅん」自己出演的AV。

日本網民整理的AV Splatoon事件

想當然的現時AV Splatoon直播均已刪除，「時雨」的YouTube頻道更是遭到YouTube封鎖。不過看起來參加AV Splatoon的成員都不認為自己做了什麼錯事，反而因為首次打進推特流行成為話題而感到高興。當然，大概也只有這麼自由奔放的人才想得出這種企劃；亦確實除了違反直播守則、以及有不太高的機會讓小孩子意外接觸到成人影片之外，AV Splatoon也不是什麼傷天害理的壞事。

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另外除了AV Splatoon外，也有一些別的衍生，例如將替換的畫面由AV變成標示了自己地址的Google地圖，以「當被塗滿時就會爆出自己的真實地址」作為噱頭吸引流量。也有網民以類似的方式、不過就不是使用AV而是使用各種梗圖來進行AV Splatoon的二次創作。

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