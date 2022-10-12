火炬之光：無限攻略 新手必知5件事 技能、天賦系統解說 Android / iOS手遊｜爽快刷寶手遊《火炬之光：無限》於今日多平台正式公測，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括新手須知及遊戲技能、天賦系統解說。



1. 有沒有首抽

《火炬之光：無限》是類似Diablo的刷怪打寶遊戲，遊玩重點在於刷裝和育成，玩家選擇一個職業（角色）即可開始遊戲，遊戲並沒有首抽和抽蛋系統。遊戲的課金位方面主要為外觀造型和功能性道具如背包欄位、復活道具等。當然作為手機遊戲也不是完全沒有抽蛋成份，《火炬之光：無限》有「契靈」抽蛋，類似其他手機MMORPG中的寵物；不過契靈主要是輔助性質，並不會出現必須要有哪個契靈才能玩哪個職業或者流派，目前來說遊戲課金壓力不算太大。

雖然有抽蛋系統、但是不用太在意

👉火炬之光：無限攻略｜五大職業新手開局拓荒選角推薦｜手遊

2. 職業選擇 / 最強職業

遊戲目前有狂人、聖槍、冰焰、時空和指揮官5個職業，然後現時公測還開放了第六個職業神諭者「希雅」。至於哪個職業比較強 / 最強，目前而言各職強度都差不多，反倒是天賦和流派選擇多，一個職業內的不同流派會有強弱和成型難度高低之分，同時角色強度亦很大程度主要取決於打到什麼裝備和能否配出發揮裝備效果的天賦和技能。

冰焰吉瑪

同時本作也沒有PVP系統，因此不用太在意職業之間是否有強度差，選符合自己口味的職業/角色來玩便可。而遊戲裡大部份課金功能如背包欄位都是同伺服跨角色通用；如果實在拿不定主意也是可以選擇玩多過一隻角色。

👉鏈鋸人、Spy Family二期、死神千年血戰｜20部必追10新番動畫推薦

3. 自由度極高的天賦和技能系統

技能和天賦是本作較為難上手的地方，本作的角色構成可以分為技能、天賦和，而技能又可細分為主動技能、輔助技能和光環。主動技能可再分成攻擊、防禦、位移、治療和Buff技等幾種，其中攻擊技能雖然有施法動作但是沒有CD（冷卻時間），只要有魔力/資源就能無限連發。而其他位移等技能就一般會有數秒至10秒的冷卻時間。

輔助技能可理解為主動技能的「插件」，安插在主動技能之後讓技能產生不同變化，例如提升傷害、加快施法等。視乎使用的輔助技能不同，同一個主動技能也可以有南轅北轍的差距。

👉Overwatch 2 鬥陣特攻2攻略｜玩前必知5件事 跨平台進度統合方法

例如散射可以讓火球變成平排3連發。

光環則是強力的被動效果，但是啟動光環通常需要以減低魔力或生命上限為代價，因此並不能無限疊加，通常只能選取幾個最適合自己流派的來使用。

天賦則是角色的被動技能，能為角色帶來傷害提升、減少受傷、提升狀態異常效果或是強化某類別的技能效果等。每個職業都有6個專精天賦，而每個天賦下面又有4個分支，即總共可在24個天賦；而玩家可在這24個天賦中選3個進行配搭。

👉Lycoris Recoil也輸給它｜日本網民票選最有趣2022夏季動畫Top18

自由度相當高的天賦系統

當玩家建立和培育一個角色時，通常都是以攻擊技能為核心去建立一個流派（build）：選定一個攻擊技能後用各種輔助技能、天賦和裝備來集中強化，將這招練成最強去打天下。例如常見的流派「冰錐法師」就是集中強化冰焰法師的技能「冰錐術」的玩法。

在角色達到80級之前，都可以完全免費重置所有天賦；建議在升到80級之前可多玩玩不同天賦熟習一下不同天賦的效果和可能性，到後期有需要轉流派就容易得多了。不過在到達80級後之後想要重置天賦，就需要「遺忘之水」；遺忘之水可以刷怪獲得，也可以直接在商城購買。而技能等級則是只要一直使用就會提升，不需特別在意。

80級前任洗天賦，建議可多玩玩不同天賦熟習一下

要注意是雖然《火炬之光：無限》中的技能都是免費點擊就可獲得，但是角色的技能背包可持有的技能數量是有限，如果胡亂取得技能有可能會出現用光欄位、要用石頭來開放技能背包欄位才可取得新技能的情況，因此最好不要見到有新技能開放就不管三七二十一都入手，而是優先拿取覺得自己會用到的技能。

👉日本網民票選「最多神作的主機排行榜」 PS5居然嬴了這兩部神機

4. 賽季制

本作一個較大特色是採用賽季制度，每個賽季維持三個月，而所有角色也隸屬於創立時的賽季中；在賽季完結後角色會移至永久保存區，雖然可以繼續遊玩、刷裝和強化，但是就不能在新賽季中遊玩了，因此想要玩到新賽季的內容就要每季都創新的角色。可以理解為本作所有角色都是Diablo中的「天梯角色」。

5. 設定 / 小技巧 / 小知識

-轉換繁中 / 日文語音：遊戲預設文字是簡體中文和普通話配音，不過其實遊戲已內建多國語言及配音，在設定的語言設定中便可選擇改為繁體中文以及日文或英文配音了。

- 連續施法：攻擊技能只要按實就會持續施放，不用無限連點點到手軟。

- 死亡懲罰：遊戲早期死亡不會有任何懲罰。等級升高之後死亡會損失角色經濟值，但可以通過復活道具來抵消。可以放心的是不會有死亡而跌落裝備的情況。

👉Windows 11免費升級即將完結？微軟官方Q&A透露玄機 快速更新教學

入Game第一件事當然是轉回繁體中文

- 暫停遊戲：打開背包和設定等界面時，遊戲將會暫停，不用怕執背包時被怪打死。若果背包真的完全滿瀉，可以打開選單選「回城」，然後在雜貨商人處將裝備換成初火殘渣。

- 多人遊戲：遊戲目前不能組隊，也不能面對面交易，目前可理解為一款純單機遊戲；不過團隊曾表示有計劃在將來加入組隊副本等多人連線內容。交易方面，在角色等級達到40後便會開放交易行，可以經交易行買賣裝備。

👉日本熱門酒店booking網站會員申請、房間預約懶人包｜日本開關