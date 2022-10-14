AI繪圖大流行 燦神、館長梗圖秒變美少女 調味料瓶變肉腿蘿莉｜最近「AI繪圖」在網上十分流行，AI繪圖工具也在一般人之間開始普及，即使沒有任何繪畫知識和能力的人都能借由AI製作出精美的美少女圖片。不過網路定律是只要有新工具出現就會有人嘗試要如何拿來惡攪玩樂，網民就利用AI繪圖將「燦神」等梗圖變成美少女。



調味料變美少女似模似樣 多為肉腿似萊莎

AI繪圖也可算是機械學習的一種，原理是先讓AI分析大量二次元美少女圖片、讓AI建立演算模型，然後只要輸入關鍵字AI就能依照輸入來繪製出美少女圖片。最近也有新的AI繪圖技術是可以「圖生圖」，輸入一張圖片或照片，再加上關鍵字和調整參數後就可依據原圖生成出美少女圖片。一般用家大都是想借AI來畫出自己心目中理想的美少女，但每當有新工具出現然後就會有人拿來玩，例如將不同的照片丟進AI裡，看看能得到什麼樣的圖片；如將燦神、「我全都要」等經典梗圖丟進AI看看會生成什麼圖片，結果也十分有趣：

仔細看的話其實AI生成圖的手指畫錯了，其實手指和腳指是AI繪圖經常畫錯的地方

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即睇AI繪圖大流行 燦神、館長梗圖秒變美少女：



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也有人將各種調味料瓶的照片拿去AI繪圖，得出來的美少女圖片竟也是似模似樣。

即睇AI繪圖將調味料變美少女：



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另一方面，AI繪圖很多時也不那麼聰明，常常會畫錯人體的構造，例如多了手指、腳趾以至手腳的數量，有網民將之戲稱為「人體鍊成失敗」：

現時網上流行的AI繪圖主要由開源演算法「Stable Diffusion」產生，由於Stable Diffusion是開源技術任何人都可以使用，對電腦技術較熟悉的用家可以自行安裝使用。而現時網上也有一些使用Stable Diffusion的免費工具，只要上傳圖片就能自動以之為藍本生成美少女圖片，如果想試試的話可到以下網站試玩：

https://huggingface.co/spaces/fffiloni/stable-diffusion-img2img

不過要注意因為是免費的關係，圖片生成需要排隊，隊伍較長時更可能需要等幾個小時以至太過繁忙會無法使用。

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