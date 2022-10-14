人氣Cosplayer Enako／えなこ（28歲），10月12日在自家IG出了一個限時動態，堅決否認自己已經跟某漫畫家結婚的緋聞。女神在2017年已公開否認過結婚傳聞，何解6年後又要再次澄清？明眼人早就發現真相！



Enako：我唔會結婚

「真的很多人誤會我已經結婚！我並不是已經跟漫畫家結婚的Cosplayer，也沒打算跟誰結婚！被說一些與事實完全不乎的事，正常也會不快吧！」Enako 在10月12日IG限動中，發文否認關於自己的結婚緋聞。

Enako 在10月12日IG限動中，發文否認關於自己的結婚緋聞。

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17年已否認過一次

有網民還想起，Enako在2017年也曾在Twitter出過一次Po否認已婚傳聞「最近，我已經結婚假消息傳回耳邊，很可能是將我跟另一個Cosplayer搞亂了，我是不會結婚的。」因為在2016年知名漫畫家藤島康介宣布與J Cup身材Coser御伽貓夢（御伽ねこむ）閃婚，兩人年底相差31歲，且婚前女方已經懷有家藤島骨肉，事件相當震撼，相信不少人都誤會了女方是Enako，不只被指已婚，還說自己有BB！加上當時Enako已經比御伽貓夢更紅，竟然還有人點錯相，怎會不介意！

Enako在2017年也曾在Twitter出過一次Po否認已婚傳聞

2016年知名漫畫家藤島康介宣布與J Cup身材Coser御伽貓夢（御伽ねこむ）閃婚

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轉短髮新型像本來超開心｜竟又被點錯相

為何相隔了5、6年，Enako又會再一次提及自己並不是「已經跟漫畫家結婚的Cosplayer呢？」明眼人就留意到，10月12日Enako在IG出新圖，展示她人生第一個短髮造型！難道是髮型屋那邊，有人再一次將Enako錯認是御伽貓夢？Enako 6年來人氣跟知名度升了那麼多，竟然還有人會搞錯，難怪她會森七七啦。

相信大家也很生氣吧！一齊看Enako短髮新圖輯下下火



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