Uniqlo早前曾推出《SPY x FAMILY 間諜家家酒》的UT，大為熱賣。最近適逢第二季開播，推出第二彈新UT，今次更以超可愛安妮亞（Anya）及同樣擁有超能力的狗狗彭德（Bond）作主角，同樣非常吸引！



Spy x Family UT第二彈：安妮亞計畫通顏藝搶眼

《SPY x FAMILY間諜家家酒》描述超級間諜「黃昏」洛伊德．佛傑與女殺手「睡美人」約兒．佛傑、還有超能力少女「實驗體 007」安妮亞．佛傑組織虛臨時的虛假家庭，以便執行任務，3人各自隱瞞真正身分，卻又漸漸成為真正的家人，搞笑又溫馨。而第二季加入了同樣擁有超能力的大狗「彭德」，牠擁有預知能力，與安妮亞更是絕配，二者合力在最新一集中成功拯救洛伊德的性命，往後當然會有更多大顯身手的機會！

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而今次Uniqlo推出Spy x Family UT第二彈，主要有五款不同設計的UT，當中安妮亞及彭德更成為今次UT的主角！

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👇👇即睇五款安妮亞及彭德為主張的Spy x Family UT第二彈👇👇

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暫時公布了日本將11月11日推出，以往慣例相信香港都會在差不多的時間推出，各Spy x Family或Anya的fans一定不要錯過！

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