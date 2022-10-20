偶像大師圓香食拉麵圖一夜爆紅 全因AI繪圖擺烏龍麵餅用手食｜自從AI繪圖出現之後相關就從未間斷，雖然大都是圍繞AI繪圖的學習方式是否道德、又或是聲討有網民利用AI繪圖進行各種迷惑行為等等；不過另一方面AI繪圖也可以為人們帶來各種意想不到的歡樂，最近就有出之AI之手的「圓香食麵圖」在網上爆紅。



偶像大師樋口圓香用手食拉麵 趣怪光景瞬即瘋傳

事源有網民利用AI繪圖工具「NovelAI」來繪畫《偶像大師》中的人氣角色「樋口圓香」（樋口円香）進行拉麵的圖片，但是圖片出來卻大擺烏龍，雖然畫了一個很可愛的圓香，但是其拉麵卻是用手捧起一團麵餅進食，或是筷子數量錯誤、以至於出現「用拉麵食筷子」的奇怪繪圖。

https://twitter.com/umecha1128/status/1582572128880115712?s=20&t=Tai8n8iyhgfzRXk65uiG-g

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由於圓香本身就是人氣非常高的角色，而且食麵的方式又實在太過趣怪，使得「圓香食麵圖」瞬間爆紅在網上瘋傳；以至於「樋口円香」更一度登上日本推特熱門關鍵字，而且是被分類到「食物」去，叫人哭笑不得。圓香食麵圖開始流傳之後有更多網民加入一起用AI繪畫圓香的食麵圖片，可惜大部份都是失敗的，不知道為什麼AI十分堅持要讓圓香用手食拉麵...

按圖放大睇網民嘗試用AI繪畫圓香食麵圖：



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不過也還是有少數成功例子：

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雖然利用AI繪圖技術可以快速生成圖片，但是產出來圖片會長什麼模樣卻較難有保證，而且人和AI對文字的理解往往大不相同，如早兩日就有網民以「cake crying」為關鍵字讓AI繪圖，結果出現的是一個長在蛋糕上面、正在哭泣的美少女頭像。有網民笑稱這一兩個月還常常有人說人類畫師快要被AI取代了，但從這些例子來看AI繪圖要取代人類暫時還不太行。

https://twitter.com/1513_Ai/status/1582185377208549378?s=20&t=6IwZN4l4_FdriL-wxefnww

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