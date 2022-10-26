4090著火？外國用家玩《碧血狂殺2》時顯示卡陣亡 供電口全燒燬｜Nvidia全新的顯示卡RTX 「40」系列已開始發售，不少高端顯示卡用家已急不及待買了現時最高階的4090；然而40系列在運算能力極強的同時功耗和熱量也不簡單，到最近終於有疑似顯卡起火的事件，「熱到燒著」可能不再是笑話了。



RTX 4090疑著火 外國用家reddit發文po圖 供電插頭燒燬

外國網民「reggie_gakil」在著名留言板「reddit」上發表帖文，指自己的4090顯示卡，並貼出一張官方電線插頭熔毀的照片。他表示自己使用的顯示卡型號是GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC，搭配官方的4組PCIe 8 pin轉接線；事發時樓主正在玩《碧血狂殺 2》（Red Dead Redemption 2）。由樓主的照片見到插頭部份位置有焦黑情況，有可能接近或曾經起過火。

設計圖片（notebookcheck.com圖片）

https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/yc6g3u/rtx_4090_adapter_burned/

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帖文推出之後另一位網民「NoDuelsPolicy」留言指自己的「Asus RTX 4090 TUF Gaming - OC Edition」也不幸遇上同樣問題，都是電源接頭燒燬，表示自己在玩《黑色沙漠》打副本時突然畫面一黑、同時所有風扇全速運轉；重啟電腦後發現4090的電源線融化變形，雖然看起來沒有樓主那樣嚴重但亦已是無法使用。

https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/yc6g3u/comment/itmjt9d/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

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4090最高功耗可以去到600W，比上代最高階的3090Ti的450W還要高出150W；不過據reggie_gakil所言他僅以400W運行此顯示卡。有人指出未必是顯示卡本體有問題，而是使用的電源線品質不良才導致插電位燒毀；另外也不排除是用家的火牛供電不穩定等其他因素。當然許多網民也留言評擊作為售價高達1600美元（約12,500港元）的最高階顯示卡，若真是線材出現問題也十分離譜。

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有見災情出現，外國電腦線材供應商「CableMod」也在reddit中指出，這款顯示卡使用的供電模式「12VHPWR」由於線材密集，如果在接頭屈曲電線，有很高機會導致電壓分布不平均從而過熱以致熔毀；並強烈建議要在接頭處預留35mm的空檔後才好屈曲電線。

https://cablemod.com/12vhpwr/

無論如何，假若家中通風或是散熱環境不太好的話，想使用4090顯示卡之前就真的要多多考慮散熱問題，畢竟真的是可以熱到燒著的程度。

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