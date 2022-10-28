Star Ocean 6／星海遊俠6 PS5版簡評：屬良心佳作惜有兩大缺點｜老牌JRPG系列《Star Ocean》（星海遊俠 / 星之海洋）系列迎來25周年，惟數年前的上一集《Star Ocean 5》在媒體和玩家之間的評低都頗低；以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評，來看看這25周年紀念作《Star Ocean 6 The Divine Force》能否為系列挽回聲望。



＊＊＊以下評價以遊戲PS5版本為準＊＊＊

戰鬥系統系統破舊立新 節奏快刺激爽快好玩

《Star Ocean 6》的戰鬥系統比系列前作大為革新，改為更偏為動作向的ARPG玩法，戰鬥中敵我雙方的攻擊和移動速度都很快，節奏急速適合喜歡刺激的玩家。

遊戲的戰鬥主要由戰鬥技能和AP組成，戰鬥技能就是不同的劍技招式或魔法，需要消耗AP使用；AP用光時就不能攻擊，而AP會在玩家不攻擊時快速回復。在遊戲剛開始時會覺戰鬥很笨拙、斬兩刀就用光AP，這是事實但是不用擔心，很快劇情就會為玩家解鎖DUMA系統，加入DUMA之後整件事就完全不同了。

一開始得5格AP，斬兩刀已無氣了

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DUMA系統簡單地說就是為玩家加入一次急速突進攻擊，特別之處是當玩家向目標突進時可以輸入方向（左Analog）來急速改變方向；如果玩家在這次轉向時離開了目標的視線，就可令對方陷入「Blindside」狀態，暈眩對方同時提升自己的AP上限。當AP上限提高之後玩家的攻擊就會變得十分順暢，也能使用各種華麗的連招，不會再斬一兩刀就無氣。

維持15格AP上限相當重要

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另一方面，如果玩家被敵人打中的話，就會扣減AP上限令戰鬥變得更難，因此玩家並不能無腦亂砍或是什麼都用生命值硬接，而是需要同時兼顧進攻和閃躲。DUMA系統還有更多其他功能和玩法，這方面就留給玩家在遊戲中發掘，簡言之本作的戰鬥便是圍繞著AP和DUMA系統的管理，如何一邊閃躲敵人攻擊同時活用AP和DUMA打輸出，個人認為是很不錯的設計。

而其實遊戲的戰鬥直到第4位同伴加入隊伍後才算成型，當隊伍狀態好打出節奏時是非常爽快

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戰鬥雖好玩但可惜有兩大缺點

雖然遊戲的全新戰鬥系統十分值得讚賞，但相對地遊戲也有著明顯的缺點；首先第一個當然就是遊戲畫面，雖然JRPG向來不像《最後生還者》或《地平線》等以極精美畫面作為賣點，但是遊戲的畫面也毫無疑問跟不是現世代大作遊戲的水準，以至於6年前的FF15遊戲畫面都比它好。

雖然遊戲的動作節奏很快、手感和特效演出也好，在戰鬥時不太會覺得畫面有問題；但在平原探索以及過場劇情時就很容易察覺了。

女主角的性格相當討好，但是造型大概就未必人人喜歡，露出度低不是問題，但是這套爆鱗龍裝般的盔甲實在是...

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當然並不是所有玩家都對畫面精度那麼講究，個人也覺得遊戲畫面雖然不出眾但也未至於不合格；然後遊戲還有另一個相當嚴重的缺點就是戰鬥視角相當差，本作為戰鬥速度高的ARPG遊戲，但是鎖定敵人後竟然無法選擇視角自動以目標置中；令到玩家一往左右跑時就很容易跟丟目標，或是看不清敵人的動作難以閃避攻擊。

有鎖定目標但是沒有鎖定視角，令到敵人往往都存在於畫面的最左或是最右邊。

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另外遊戲的Target / 鎖定系統也是很粗疏和很不就手，以至於可以說根本就是爛的地步：遊戲可以用R3鎖定目標、再用十字制切換，但是經常性會選不到想打的目標。例如玩家面前有三隻怪、想由最右的目標換成打中間那隻，但卻常常會直接換到最左邊的敵人去。

還有一點很煩人就是系統沒有鎖定目標視角的同時、而當玩家移動令目標離開視角後就會「甩lock」；然後當玩家自己轉視角望回目標時，又會自動幫玩家鎖定小怪或是最近的敵人。結果情況就是常常想要換目標去打正在後方施法的敵人卻老是鎖不到，或是甩lock後經常幫玩家鎖了小怪而躲不開精英怪的攻擊，很是煩厭。

無論如何就是不讓玩家鎖定boss的鎖定系統

如果有玩Dark Souls、Bloodborne一比較之下就會發現差距，轉換目標是非常之順暢，不會像Star Ocean 6般「論盡」；或者是團隊尚未完全掌握ARPG的開發，有點浪費了這麼有潛力的戰鬥系統，很是可惜。

總結：遊戲有潛力 再多加打磨可上神級



另外是遊戲目前Steam版評價相當低，觀看用家回應主要都是遊戲效能差，就算是用3070等中高階顯卡示、畫面調到1080P的最低特效，仍然有嚴重lag機、跌frame等情況；不過記者遊玩的PS5版本卻沒有這些問題，在效能模式下全程都十分順暢。相信是遊戲的PC版本優化不足，如果沒有PS5的話，現時也不太推薦PC版。



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