Sony PlayStation 5 作為一部Router，的確是有點巨型，所以坊間向來有聲音希望它能夠更輕、更薄，等玩家買回家扮Router時，被識穿的機會下降。最近有消息指，SIE明年將會推出全新設計的輕量版PS5，但機名就未必會叫PS5 Slim了。



唔使再用支撐架

PS5 這一代的主機，因為 CPU、RAM 和 SSD 都需要大量空間散熱，所以外型實在是非常巨型。其實現時市面的新一批PS5，表面看來沒改，實際上內部用料已經有改良升級，有輕微減重。據聞SIE已打算在2023年重新設計PS5的機身外觀，取消表示看來像空清機的流線型設計，且平放時不再需要支撐架。

PS5 Slim 輕薄版主機2023年或於推出

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最終目標：增加產能／提高物流成本效益

Sony的計劃是改良設計、降低電壓，令機體讓運作時溫度降低，那麼機身就不需要那麼多空間散熱，從而做到縮水減重，再令生產成本以及物體運輸開支減低（盒子細了一部貨車就可運多幾部PS5）。如果事成，PS5產能即可提升，到時人人有機買。

網上流傳的想像圖

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