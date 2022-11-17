艾塔紀元攻略 簡易開荒育成心得 玩法系統解說 商城課金建議 Android / iOS手遊｜bilibili開發、小萌代理的美少女機甲遊戲《艾塔紀元》已雙平台上架，以下為《香港01》科技玩物頻道開荒、組隊和育成心得解說，以及商城課金建議等。



蛋池相關

《艾塔紀元》中抽蛋S級角色機率為1.5%，屬偏低但在手遊中不算最差。同一蛋池在50抽開始機率逐步提高，直到第90抽必定出S級角色，玩法《天地劫》等內地手遊差不多，基本上都是以「保底」為單位去規劃資源，單純要抽取一隻S級角色的話並不算太難。

關於首抽開局最強角色、初始S角選擇請見另文攻略：



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不過角色不是單純抽到一隻便可以，還需要抽到重覆角色來突破（也可以在遊戲中累積資源換取突破素材），S級角色突破兩次之後可提升到「超體型態」，能力進一步上升；而且除了角色以外還有武器池，抽取各種S級武器。雖然不知道遊戲的關卡強度和玩家間競爭性有沒有強到必須要幾多突、齊武器才比較好打之類，但暫時感覺是本作對抽蛋的依存度頗高，玩之前可能要有些心理準備。

老實說以機甲造型來說《終末陣線》整體做得較好

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育成、組隊和戰鬥系統

《艾塔紀元》比較重要的地方是角色分成空戰、海戰和陸戰三種類型，而角色只能在相應的戰場出戰，例如關卡是海戰時，空戰和陸戰的角色就不能出擊了。相比之下一般手遊通常都有分屬性相剋或者適性，屬性/適性不利的情況下雖然戰鬥力會大減，但總不會不讓你上場；《艾塔紀元》這下直接系統禁止角色上場，這方面可說是領先時代、開創別具個性特色的全新玩法。

需要先進行改裝才能在其他地形出擊

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幸好遊戲也不至於要完全逼死玩家，所有角色都可以花費特定素材來開放其他戰場的適性，換言之在強化之後任何角色都可以在所有戰場上出擊。不過注意素材取得不易，尤其S級角色的適性素材需要用抽蛋券來交換（換言之某程度上都是抽/買回來），因此適性素材記得不要亂用，選定了隊型和主力角色後來投資比較好。

頭3個S級海/空/陸裝置組隊有1折特價，單靠系統送的抽都能換取，但是之後的正價組件就很貴了

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而且就算開啟了適性，角色的初始適性場地還是會比較強，例如凌的S級機甲「裏海III型」是海戰型，雖然可以透過素材來開放陸戰和空戰，但就無法發揮海戰時的全部性能；同時其空戰表現也可能比不上同樣是凌的S級空戰機甲「白天鵝」。因此最好每個場地都找一隻主力來陪育，以免在特定戰場戰力大減。

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遊戲的重心基本都在育成和組隊上，戰鬥方面其實沒有太多心得，戰鬥系統也似繁實簡，依節奏輸入攻擊來達成連擊，連擊段數越高時傷害加成越多，同時可累積怒氣值，儲滿怒氣就可使用終極技能。戰鬥中要做的通常只是不停打出4連擊累積怒氣，然後在對上Boss時再借終極技能來打出高段連擊、再將最高威力的終極技能留在最後使用以打出最高傷害。

終極技能都有專用cut-in。

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每個角色都有兩種攻擊，分別有導彈、主炮和副炮，盡量將攻擊類型相同的角色編在一隊，這樣每次攻擊就能有更多隊員參加攻擊傷害也更高。另外每個角色也有連擊技能，在特定連擊使用該角色的攻擊時就能觸發，如果能合理地組隊，令每次攻擊都能觸發最多成員的普攻和連擊技就最為理想。

不過早中期來說基本上將最高稀有度的角色都放進隊伍裡就是了。

一個小知識是去到第4連擊時往往都會減慢時間，如果以之前3連擊的節奏來攻擊就會太早發動而錯失完美連段，在按下第4擊前要先等一等。

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商城課金建議

如果有不錯的開局、打算會玩一段時間的話，可以積極考慮購入新帳號限定24小時內購買的「機體特惠禮包」，能直接獲得一線最強角色「海刃」以及陸戰、空戰裝置組件，換言之就是一買回來就可以全方位上陣，售價490台幣/118港幣。

一步到位禮包

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另外對於打算長玩的玩家來說「特洛依代碼」i.e.戰鬥通行證是最抵課，330台幣的價錢，打滿70級通行證可得3100石、大量升級素材以及最重要的S級角色「白天鵝」突破素材。由於「白天鵝」登入遊戲7天會直接送，不怕課了通行證有突破素材卻沒角色可突。

課貴版的通行證還可獲得S級武器一把，這就豐儉由人了。

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月卡方面分資金補給和活躍支援，同樣售270台幣/58港元；資金補給即取600石+每日100石，全部領滿就是58元買12抽，還原率不高（例如《原神》的月卡賣38元，但換算下來共有19抽）；除非很有信心玩足一個月否則不太抵。感覺最近手遊的月卡越來越不抵課了...活躍支援則是類似VIP權限，可享額外每日關卡次數和掃蕩券等，輕至中課玩家可買，微課就不必了。而撰文時點商城其他禮包都沒什麼抵買之選，可以暫且不理。

不算太抵的月卡

艾塔紀元遊戲介紹

bilibili開發、小萌代理的手遊，特色是Unity製作的全3D畫面，遊戲中有著各種風格不同的機甲妹子，戰鬥亦採用全3D即時指令戰鬥。世界觀設定在近未來，諾亞科技藉由從外星生命遺體上發現的神秘粒子開發出了強大的可延展性戰術外骨骼「艾塔」，並在赤道上空建造了搭載了超級兵器的巨大環形軌道基地「天穹」以圖掌控全地球；人類其他勢力則聯合起來組成「人類同盟」反抗，玩家扮演人類同盟的一位執行官帶領艾塔機甲少女迎戰。

艾塔紀元

艾塔紀元下載連結：iOS/Android

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