Pokemon 朱/紫攻略｜商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中各城鎮的「信使鳥包包」商店販賣物品一覽。



必買強力持有物 早中後期到打PVP都會用

這個是教學沒有直接提示玩家的地方，就是在「信使鳥包包」中可以買到各種寶可夢持有物。其中不少都效果強勁，如各種直接增加招式威力的持有物，又或是野外戰鬥時必定能逃走的方便功能持有物等等；除了寶可夢持有物之外還會販賣進化石等實用道具，以及洛托姆手機殼。而每個城鎮的信使鳥包包所出售的物品內容都不一樣，以下整理一份列表讓玩家快速找到想要的物品可在哪裡買到。

如果不是太講究的話，像是力量頭帶（提升物理招式威力）和博識眼鏡（提升特殊招式威力）和氣勢頭帶（根性）就是最泛用的裝備

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溫馨提示：電腦瀏覽時請善用Ctrl + F搜尋，手機瀏覽則可在「在頁面中尋找」功能。

桌台市信使鳥包包：



在桌台市有多個信使鳥包包商店，但販賣物的內容是一樣的。道具賣場：奇蹟種子、木炭、神秘水滴、絲綢圍巾、銳利鳥咀、銀粉、力量頭帶、博識眼鏡、氣勢頭帶、特性護具、先制之爪

雜貨賣場：火之石、雷之石、葉之石、水之石、甜甜蘋果、酸酸蘋果、朱紅色花蜜、金黃色花蜜、桃粉色花蜜、蘭紫色花蜜、煙霧球、安撫之鈴、不變之石、力量負重、力量護腕、力量腰帶、力量鏡、力量束帶、力量護踝

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釀光市信使鳥包包：



位於釀光市北面。道具賣場：柔軟沙子、黑色眼鏡、黑帶、不融冰、彎曲的湯、金屬膜、老千骰子、貝殼之鈴、節拍器、焦點鏡、廣角鏡、密探斗篷

雜貨賣場：火之石、雷之石、葉之石、水之石、甜甜蘋果、酸酸蘋果、朱紅色花蜜、金黃色花蜜、桃粉色花蜜、蘭紫色花蜜、煙霧球、安撫之鈴、不變之石、力量負重、力量護腕、力量腰帶、力量鏡、力量束帶、力量護踝

另外值得一提是釀光市的信使鳥包包有賣比卡超和伊貝的手機殼，有興趣的話可以過去買。

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玻瓶市信使鳥包包：



位於玻瓶市東面。道具賣場：磁鐵、硬石頭、毒針、詛咒之符、龍之牙、一般寶石、吃剩的東西、大根莖、光之黏土、模仿香草

雜貨賣場：火之石、雷之石、葉之石、水之石、甜甜蘋果、酸酸蘋果、朱紅色花蜜、金黃色花蜜、桃粉色花蜜、蘭紫色花蜜、煙霧球、安撫之鈴、不變之石、力量負重、力量護腕、力量腰帶、力量鏡、力量束帶、力量護踝

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冰櫃鎮（雪山）吉利蛋蛋：



雪山鎮沒有信使鳥包包商店，但相對地有一個當地限定的商店「吉利蛋蛋」，可以買到各種「增強劑」，效果是將精靈的個體值立即提升至V，但是這個V不能透過生蛋遺傳。主要用途是讓一些不能生蛋的精靈（例如封面神獸）使用。

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漬心鎮拍賣會：



在漬心鎮（送銀包給水道館館主的地方）的市場上會有拍賣會，每天都有不同的物品拍賣，有時會有不錯的道具，有空可以多來看看。

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