Pokemon 朱/紫攻略 商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中極速刷Lv方法，不出20分鐘就能由零開始將精靈升到50Lv以上。



狩獵吉利蛋極速升Lv

介紹一個《Pokemon 朱/紫》極速刷Lv方法，將精靈由1Lv升上50Lv不用20分鐘，再由50去到60也只需要十來分鐘。不過這個方法需要中期左右才能使用，當然不可以一開始就爆速刷Lv輾壓所有關卡；而且也需要一些事前準備才能開刷。

一場幾千經就是爽

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按圖放大Pokemon 朱/紫極速刷Lv升等方法：



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Pokemon 朱/紫極速升Lv法：

首先玩家需要一隻攻擊力高的格鬥系精靈（或者為多隻精靈配上格鬥系招式也可）；記者用的是摔角鷹人，因為自帶飛身重壓和飛膝踢兩招高攻的格鬥系招式，當然玩家有其他格鬥系精靈或招式也可，攻擊力在130左右一個劈瓦應該都足夠了。

記者一開始的摔角鷹人是49級，刷了20分鐘不到已變成59了。不過飛膝踢命中只有90，建議配上持有物「廣角鏡」提高命中。

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然後玩家需要製作編號80的火腿三明治，材料為火腿片、酸黃瓜片、美乃滋和黃芥末醬，全部都可以在桌台市買到；如果未能製作的話，和各地的三文治店NPC對話可習得菜譜。準備好後就前往「北第三區」的寶可夢中心，也就是打天星隊妖精老大的附近。到達後在附近野餐食用80號火腿三文治，主要是為了其「遭遇力：一般」效果。

發動「遭遇力：一般」效果之後在天星隊基地附近一帶就會有大量45~47等級的吉利蛋出現，視乎玩家等級打倒牠可獲得2千到數千經驗不等；而吉利蛋是一般屬性、弱點是格鬥，帶上高攻的格鬥屬性精靈一招就能秒殺吉利蛋了。記得一定要進入對戰再擊倒吉利蛋，用Let's Go自動戰鬥的話經驗非常少（大概只有戰鬥的十分之一）。

大量出現的吉利蛋（經驗值）

接下來就是見吉利蛋就打不停刷Lv了，不過要注意在寶可夢中心休息的話三文治效果就會消失，可以選擇多準備格鬥系的招式/精靈或是直接用PP填充劑（反正平常幾乎不會用到）。

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