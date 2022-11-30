2022 年剩下最後一個月，差不多是時候回顧今年的推出過什麼出色遊戲。在「The Game Awards」舉行前，《TIME》時代雜誌就率先公布，他們評選的 2022 年 10 大最佳遊戲。當中不意外出現《Elden Ring》﹑《GOW》的名字，不過排名就和玩家預想的有一點落差。



【第10位 - 忍者神龜：施萊德的複仇】（PS4／PS5／Xbox One／Switch／PC）

第10位 - 忍者神龜：施萊德的複仇

源自1987《忍者龜》卡通的改編遊戲，大玩像素風和2D橫向捲軸的動作遊戲，有著原版的配音和主要角色選擇，支援單人或多人遊戲，在 2022 年中帶給玩家懷舊街機驚喜。唯一的缺點是遊戲時間太短。

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【第9位 - LEGO Star Wars：天行者傳奇】（PS4／PS5／Xbox One／Xbox Series X/S／Switch／PC）

第9位 - LEGO Star Wars：天行者傳奇

由Anakin Skywalker到Rey，《Star Wars》9部電影的大部分角色和情節都將在遊戲中再現。LEGO 遊戲強調的多樣戰鬥和探索，不要以為這只是適合兒童的遊戲，所有玩家都能在《天行者傳奇》中度過放鬆有趣的美好時光。

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【第8位 - 生化危機 村莊: Shadow of Rose】（PS4／PS5／Xbox One／Xbox Series X/S／PC）

第8位 - Resident Evil Village: Shadow of Rose

《生化危機8：村莊》的DLC，交代事件 16 年後 Rose 長大後的故事，玩家可以利用 Rose 的特殊能力對抗敵人，以及名為 Face Eater 的意識世界怪物。重回熟悉的第三人稱視角，玩家將再次感受村莊的恐怖。

【第7位 - 師父】（PS4／PS5／Switch／PC）

第7位 - 師父

玩法非常創新的動作冒險遊戲，玩家扮演一個武術大師，透過冒險和學習，提升自己的功夫。而最特別的系統，是主角會隨死亡次數老化，雖然能提升攻擊，但生命值會下降，極具挑戰性。

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【第6位 - The Last of Us Part 1】（PS5／PC）

第6位 - The Last of Us Part 1

玩家可能會覺得奇怪為什麼《The Last of Us Part 1》仍會上榜，《TIME》這樣針對的是PS5重製版，在已有的極佳故事和玩法基礎下，以PS5最新引擎技術重製，從環境敘事、特效、臉部動畫，以及探索和戰鬥皆顯著改善，因此取得第6位。

【第5位 - Stray】（PS4／PS5／PC）

第5位 - Stray

由法國獨立遊戲開法團隊 BlueTwelve 打造的驚喜之作，一上架時已吸引大量玩家注意。玩家用貓咪的視角出發，在機械人的城市探索，雖然遊戲性比較單調，但貓咪的可能仍融化很多玩家。

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【第4位 - Elden Ring】（PS4／PS5／Xbox One／Xbox SeriesX/S／PC）

第4位 - Elden Ring

今年 The Game Awards 大熱的得獎遊戲《Elden Ring》，《TIME》只評選為第4位，原因是地圖太大﹑有很多支線，有時會令玩家迷失和沮喪，當然還有《魂系》一貫的高遊戲難度。不過，《TIME》提出的理由，亦正正是Fans大推《Elden Ring》的原因。

【第3位 - 獵逃驚魂】（PS4／PS5／Xbox One／Xbox SeriesX/S／PC）

第3位 - 獵逃驚魂

作為《Until Dawn》的精神續作，《獵逃驚魂》向80年代的夏令營恐怖電影致敬，遊戲向玩家提供了數百過影響命運的決策分支，結局更會根據玩家收集到是否足夠多的隱藏線索和證據，決定會不會揭露伏筆。

【第2位 - 地平線：西域禁地】（PS4／PS5）

第2位 - 地平線：西域禁地

《Horizon》作為PS獨佔遊戲，第一集後就備受關注，相隔五年在PS5上推出續集，在次世代主機的引擎下，畫面有著極大的提升。狩獵環境和角色表情都相當逼真，敵人種類和可使用的武器種類都大為增加，舊玩家一定不會失望。

【第1位 - 戰神：諸神黃昏】（PS4／PS5）

第1位 - 戰神：諸神黃昏

在上集的完美成績下，《戰神：諸神黃昏》不論在畫面﹑戰鬥﹑遊玩內容上都大大提升，逐步向玩家透露Kratos和Atreus的旅途目的，以及面對的命運。雖然有部分玩家認為結局有點令人失望，不過多個媒體都給予接近滿分的成績，將成為 The Game Awards 《Elden Ring》最大的對手。

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資料來源：TIME