2022 年剩下最後一個月,差不多是時候回顧今年的推出過什麼出色遊戲。在「The Game Awards」舉行前,《TIME》時代雜誌就率先公布,他們評選的 2022 年 10 大最佳遊戲。當中不意外出現《Elden Ring》﹑《GOW》的名字,不過排名就和玩家預想的有一點落差。



【第10位 - 忍者神龜:施萊德的複仇】(PS4/PS5/Xbox One/Switch/PC)

第10位 - 忍者神龜:施萊德的複仇

源自1987《忍者龜》卡通的改編遊戲,大玩像素風和2D橫向捲軸的動作遊戲,有著原版的配音和主要角色選擇,支援單人或多人遊戲,在 2022 年中帶給玩家懷舊街機驚喜。唯一的缺點是遊戲時間太短。

👉Steam Deck香港版12月正式出貨|這日子前訂購更免運費|附連結

【第9位 - LEGO Star Wars:天行者傳奇】(PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S/Switch/PC)

第9位 - LEGO Star Wars:天行者傳奇

由Anakin Skywalker到Rey,《Star Wars》9部電影的大部分角色和情節都將在遊戲中再現。LEGO 遊戲強調的多樣戰鬥和探索,不要以為這只是適合兒童的遊戲,所有玩家都能在《天行者傳奇》中度過放鬆有趣的美好時光。

👉Steam Deck開箱上手實測|握持手感極佳爽打平台Game 64GB最抵玩

【第8位 - 生化危機 村莊: Shadow of Rose】(PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S/PC)

第8位 - Resident Evil Village: Shadow of Rose

《生化危機8:村莊》的DLC,交代事件 16 年後 Rose 長大後的故事,玩家可以利用 Rose 的特殊能力對抗敵人,以及名為 Face Eater 的意識世界怪物。重回熟悉的第三人稱視角,玩家將再次感受村莊的恐怖。

【第7位 - 師父】(PS4/PS5/Switch/PC)

第7位 - 師父

玩法非常創新的動作冒險遊戲,玩家扮演一個武術大師,透過冒險和學習,提升自己的功夫。而最特別的系統,是主角會隨死亡次數老化,雖然能提升攻擊,但生命值會下降,極具挑戰性。

👉世界盃|連登AV女優殘酷二選一8強出線|夢乃、三上票數也不及她

【第6位 - The Last of Us Part 1】(PS5/PC)

第6位 - The Last of Us Part 1

玩家可能會覺得奇怪為什麼《The Last of Us Part 1》仍會上榜,《TIME》這樣針對的是PS5重製版,在已有的極佳故事和玩法基礎下,以PS5最新引擎技術重製,從環境敘事、特效、臉部動畫,以及探索和戰鬥皆顯著改善,因此取得第6位。

【第5位 - Stray】(PS4/PS5/PC)

第5位 - Stray

由法國獨立遊戲開法團隊 BlueTwelve 打造的驚喜之作,一上架時已吸引大量玩家注意。玩家用貓咪的視角出發,在機械人的城市探索,雖然遊戲性比較單調,但貓咪的可能仍融化很多玩家。

👉內地網紅介紹Steam工具遭網民圍插、只怕一個色色功能被取消?

【第4位 - Elden Ring】(PS4/PS5/Xbox One/Xbox SeriesX/S/PC)

第4位 - Elden Ring

今年 The Game Awards 大熱的得獎遊戲《Elden Ring》,《TIME》只評選為第4位,原因是地圖太大﹑有很多支線,有時會令玩家迷失和沮喪,當然還有《魂系》一貫的高遊戲難度。不過,《TIME》提出的理由,亦正正是Fans大推《Elden Ring》的原因。

【第3位 - 獵逃驚魂】(PS4/PS5/Xbox One/Xbox SeriesX/S/PC)

第3位 - 獵逃驚魂

作為《Until Dawn》的精神續作,《獵逃驚魂》向80年代的夏令營恐怖電影致敬,遊戲向玩家提供了數百過影響命運的決策分支,結局更會根據玩家收集到是否足夠多的隱藏線索和證據,決定會不會揭露伏筆。

【第2位 - 地平線:西域禁地】(PS4/PS5)

第2位 - 地平線:西域禁地

《Horizon》作為PS獨佔遊戲,第一集後就備受關注,相隔五年在PS5上推出續集,在次世代主機的引擎下,畫面有著極大的提升。狩獵環境和角色表情都相當逼真,敵人種類和可使用的武器種類都大為增加,舊玩家一定不會失望。

【第1位 - 戰神:諸神黃昏】(PS4/PS5)

第1位 - 戰神:諸神黃昏

在上集的完美成績下,《戰神:諸神黃昏》不論在畫面﹑戰鬥﹑遊玩內容上都大大提升,逐步向玩家透露Kratos和Atreus的旅途目的,以及面對的命運。雖然有部分玩家認為結局有點令人失望,不過多個媒體都給予接近滿分的成績,將成為 The Game Awards 《Elden Ring》最大的對手。

+ 6

資料來源:TIME