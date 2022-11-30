Let's Get Fit 中文版｜因為Pokemon、MHR，很多人已忘了Switch是一部體感手提遊戲機。除了出名真正做到打機減肥的RingFit，最近NS新出了《Let’s Get Fit》健身動作game，可進行100種運動訓練。有10年專業瑜伽導師資歷、唱跳組合B.Gs成員唐菲（Toffee），早前為HK01進行試玩。



入門至專業動作都有得練

相比起《RingFit》，《Let's Get Fit》更接近一款以Switch操作的訓練軟件，遊戲內有4位負責不同類型訓練的專業教練，傑夫、麥克、露西、茱莉亞，從簡單熱身運動一路training到玩高強度動作都帶住你做。

相比起《RingFit》，《Let's Get Fit》更接近一款以Switch操作的訓練軟件。

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遊戲不單有中文介面，4位教練還有中文配音，玩家如果已熟悉動作，可不必一直看game畫面，集中做動作，感覺好pro。

4位教練還有中文配音，感覺好pro。

一定要用大機+JoyCon玩

由於必須要使用JoyCon手掣，無法以NS Lite主機進行遊戲。初回買game送「專用運動固定帶」將兩支手掣扣在手腳，如買下載版就要自己另行準備了。

初回買game送「專用運動固定帶」將兩支手掣扣在手腳，如買下載版就要自己另行準備了。（鍾世傑 攝）

專業伽導師Toffee示範

有10年專業瑜伽導師資歷、唱跳組合B.Gs成員唐菲（Toffee），穿上早前曾成為網上熱話的瑜伽褲試game。

專業伽導師Toffee示範（鍾世傑 攝）

這款遊戲適合甚麼人玩？



Toffee：「平時放工後懶得出去健身，但又想伸展一下身體，《Let's Get Fit》可以充當家中私人教練，佢可以監察到玩法動作準確度同幅度是否足夠，很適合學瑜伽的朋友。」玩家可以透過「挑戰」來進行每日訓練，遊戲中日曆形式的「計畫」能夠管理個人運動狀態，持續運動並確認努力的成果。還有如果完成「挑戰」或是跟著「計畫」持續運動就可以獲得「成就」與「獎盃」。而在線上「排行榜」則能與其他玩家較量排名。

（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

其他Toffee試玩相片

+ 7

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沒有瑜伽經驗可玩嗎？是否需要專業人士陪同？



Toffee對入門者有個建議：「這款遊戲包含入門級柔軟體操以至高強度專業動作，遊戲亦有困難程度可以選擇，任何年齡層的人去玩也沒有問題。」她讚遊戲有中文（中文字幕、國語語音）易理解，初學者或平時少做運動的人，可跟遊戲內指示試玩入門級初階訓練。

入門者按照遊戲內指示一步步加強訓練，有瑜伽經驗的人可以按照自己能力去製作訓練計劃。

試玩會當日，幾乎300磅的打機KOL遊魂，都跟Toffee玩了入門動作，入淺入深不必強行挑戰高難度動作。記者個人也試玩了片刻，真的需要用頗多力氣，玩前一定要熱身，需要預留適量空間，還記得一定要穿鞋、鋪瑜伽墊玩，否則對腳板和膝蓋有一定負擔。（尤其是有一定體重、想減肥的人。）

幾乎300磅的打機KOL遊魂，都跟Toffee玩了入門動作，入淺入深不必強行挑戰高難度動作。（鍾世傑 攝）

遊戲名稱：《Let's Get Fit》



開發商：Voxler , Exkee



香港代理：Game Source Entertainment



遊戲類型： 健身／訓練遊戲



對應平臺： Nintendo Switch™



發售日期： 2022年11月30日



售價：$248HKD

