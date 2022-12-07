Pokemon 朱/紫攻略 閃光三明治配方一覽 色違出現機率提升4倍｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中閃光三明治配方一覽，能令色違（閃光）精靈出現機率提升4倍。



色違出現機率提高4倍 配上遭遇力更易出色違

在Pokemon寶可夢遊戲中色違（閃光）精靈的基礎出現機率為1/4096，而在《Pokemon 朱/紫》中食用有「閃耀力：Lv3」的三明治之後，色違出現機率就會提高4倍至1/1024。雖然仍是低於0.1%的超低機率，但是總比四千分之一好多了；而且還可以再和其他提高閃光出現率的方法疊加再提高機率。這些閃光三明治需要用「秘傳調味料」來製作，這裡的秘傳調味料和「傳說之路」中和派珀一同尋找的寶主沒有直接關係，而是由5星或以上的太晶團體戰隨機掉落。

「閃光力」「稱號力」「遭遇力」Lv3的超級三明治

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秘傳調味料一共有甜、酸、苦、辣、咸五種，掉落哪款由團體戰的boss種類決定，例如冰岩怪一定會出鹹味的調味料，而六星團體戰的話則基本是所有味道都有機會掉落。遊戲中有一個全屬性的閃光三明治通用配方，根據配方使用對應屬性的材料，就能製作出指定屬性的「閃光力」「稱號力」「遭遇力」都是Lv3的三明治。

按圖放大閃光三明治配方：



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通用閃光三明治配方：



材料：蕃茄片x1 + 紅洋蔥片x1 + 青椒片x1 + 漢堡排x1 + 對應屬性材料2個



調味料: 辣醬x1 + 醋x1 + 兩種不同的秘傳調味料（優先使用鹹味、避免使用甜味）



使用這個萬用配方就能配出「閃光力」「稱號力」「遭遇力」都是Lv3的三明治。雖然提升色違機率的實際只有閃光力，但是遭遇力可以令該屬性的精靈大量出現，如是者玩家就能在精靈出現的地區內快速篩選精靈，實際也是大大提高了遇到色違的機率。秘傳調味料方面只要是任意兩個不同的即可，但是建議優先使用鹹味和避免使用甜味，這是因為甜味秘傳調味料和部份屬性的閃光力相衝，一加入就會無法製作出某幾個屬性的閃光力三文治。

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使用甜味以外的任意２個秘傳調味料就可以了

各屬性的對應材料一覽：



一般：豆腐

格鬥：酸黃瓜片

飛行：生火腿

毒：青椒片

地面：火腿片

岩石：煎培根

幽靈：紅洋蔥

蟲：小蕃茄塊

鋼：漢堡排

火：紅椒片

水：小黃瓜片

草：生菜

電：黃椒片

超能力：洋蔥片

冰：毛崖蟹棒

龍：酪梨

惡：煙熏魚片

妖精：蕃茄片



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