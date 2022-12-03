THE FIRST SLAM DUNK 男兒當入樽 電影日本上畫，馬上整理日本觀眾的網上影評，9成觀眾都給90分以上，更大讚影片追求真實感，激正。以下日本網民影評，有極微量劇透，不過故事大概亦與原作無異，看不看就由你決定。



真的打山王

很多明眼人看預告都分析出電影必然是山王戰，電影亦沒有花時間回顧，劈頭就開波打湘北vs山王，有人覺得好型有氣勢，但也有影迷覺得大部份縣大賽對手都未出場，凌南只有仙道沒有魚住的鏡頭有些可惜。

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SLAM DUNK入樽電影預告公開｜打山王嗎？湘北五子換聲優粉絲不滿

3DCG比想像中更出色｜音效像身處體育館般真實

早前有人擔心CG用色怪、換人配音兩個最大原不安元素，看完觀後感一掃而空，網民覺得以3DCG製作的運球，上籃動作好高質且很真實。網民大讚電影的音效出色如身處體育館看比賽，配樂運用的時機恰到好處，一動一靜引人入勝。

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減少對白令節奏更緊湊

不過井上雄彥放棄了像《足球小將》一樣：一面運球一面出現大量對白，拖慢比賽節奏的做法，省卻了很多對白，不會忽然在攻擊/防守時對話，以更快速和真實的手法呈現比賽的真實感。有網民力讚，但也有人嫌電影前半赤木跟流川零存在感。而電影去到最後10秒更是以real time跟足去拍，無對白無聲效，有觀眾表示連戲院內也是鴉雀無聲、一切屏息靜氣看比賽！

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加插回憶深度描寫角色｜主角是宮城

少了對白單純比賽的話又會顯得單調，井上想到的折衷方法，是在比賽中加插回憶片段，而主要戲份全都集中在宮城身上，是關於他童年時與哥哥打籃球的片段，細心剖析了這角色性格如何形成，根本是主角。

THE FIRST SLAM DUNK 電影預截圖

+ 9

似乎還有下集 THE SECOND SLAM DUNK

山王戰前半流川太在意澤北，赤木三井心中想法太多，都沒打出水準，發揮出色的就只有宮城，所以才安排他成為電影的核心，目的就是為了鋪陳電影完場時宮城的一句：「只有我一個覺得還有機會贏嗎？」因為很多網民都不想劇透，記者也不敢100%肯定，似乎電影還會有下集。