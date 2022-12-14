Steam Deck亞洲行版發貨在即 7種必備周邊遊戲體驗更完美｜機迷們相當關注的Steam官方手提主機「Steam Deck」亞洲行貨終於敲定在2022年12月17日開始發貨，相信不少玩家就算未有正式落訂購買，也有在一直留意這部主機看看要不要什麼時候出手；以下介紹一些Steam Deck相關的周邊，以便讓機主 / 準機主作參考。



《香港01》科技玩物頻道已有Steam Deck詳盡上手玩後感，詳情可見另文：

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Steam Deck 攝：歐嘉樂

1. microSD卡

這個大概是對Steam Deck來說最重要的東西，因為Steam Deck本身內建容量不大（64GB、256GB及512GB）；尤其現時3D大作遊戲隨時要數十甚至過百GB，單靠Steam Deck內建容量是難以應付。幸好Steam Deck支援microSD卡，等如無限擴充容量；現時microSD卡的售價十分宜人，300~400元左右已能買到512GB的microSD，以至於玩家可以準備多張microSD卡來存放不同種類的遊戲。

可能會有玩家擔心Steam Deck內建的是儲存裝置是SSD，改用SD卡安裝遊戲會否令讀取速度減慢；但是現時網上已有不少測試和報告指在Steam Deck上，使用micro SD卡來安裝遊戲，讀取時間和將遊戲裝在Steam Deck內建的SSD沒有太大分別，甚至在一些遊戲和SD卡牌子中，SD卡讀取速度比內建SSD還要更快，所以這方面應該是不需要擔心。

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2. 底座 Dock

Steam Deck雖然本身是手提遊戲機，但是和Switch一樣，加一個底座就能變成坐枱主機了。目前Steam官方的底座「Steam Deck dock」已開放預訂，設有USB插槽、HDMI port、display port以及Lan線口等；而除了官方版本以外，已有不少廠商推出副廠的Steam Deck底座，一些更有官方版沒有的功能如散熱扇等。當然如果玩家只打算將Steam Deck當成手機遊戲機使用的話，就沒有大太需要購買底座。

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3. 手掣

雖然Steam Deck主要是手提遊戲機，但也不代表用家會想無時無刻都將主機捧在手上，也會有想只拿著手掣去玩的時候。而Steam Deck當然也支援手掣，基本上能於Steam使用的手掣如Dual Shock 4、Dual Sense、Xbox手掣、Switch Pro掣等都可以在Steam Deck使用，經插線或藍牙配對均可。只是即使來到Steam Deck，也同樣會有在Steam常遇到的手掣Mapping問題；即是明明連接的是PS4 / PS5手掣，但介面顯示的仍然是Xbox手掣按鍵，令人難以適從。

Steam Deck能對應多款手掣

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4. 3.5mm耳機 / 藍牙耳機

Steam Deck設有3.5mm耳機插木槽，一般的有線耳機/咪都能使用；不過如果主要將Steam Deck帶出街玩，當然是無機耳機會較為方便；如上面提到Steam Deck支援藍牙，當然也支援藍牙耳機，一般的藍牙耳機在配對之後都能使用。而一些需要Dongle的藍牙耳機（如PS5的Pulse 3D），也可以使用USB C轉A的轉接線、將Dongle連接到Steam Deck後使用，當然並非所有款式都能支援就是了。

加個藍牙耳機，出街玩得更爽

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5. Keyboard / Mouse

如上文提到Steam Deck支援藍牙，除了手掣和耳機外，Keyboard和Mouse當然也可使用。Steam Deck最多可以同時連接7個藍牙裝置，就算連上手掣、耳機、Keyboard和mouse也還有3個可以使用。如果Keyboard Mouse不是藍牙而是有線的話，也可以經Steam Deck底座的USB插口連線，用來玩FF14等Online Game都無問題。

駁齊keyboard mouse同手掣，似模似樣

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6. Mon貼 / 觸控筆

現時買手機或是手提主機通常都會加Mon貼，以免刮花屏幕，清潔亦較方便。不過如果是買最貴的512GB版本，因為其屏幕本身已為防眩光玻璃，再貼Mon貼就會令玻璃本身的防眩光失去效用，視覺效果可能會變得更差。另外是Steam Deck支援屏幕觸控，有時在操作介面用觸控是十分方便，不過會有留下手指印等問題；建議可以配合觸控筆使用，就不會留下手指印了。

Steam Deck也可以像Switch一樣配合觸控筆使用

7. 其他周邊

由於Steam Deck本質上可算是電腦，和限制較大的Switch相比有更多擴充玩法和周邊配件，例如外國就有廠商製作了用於Steam Deck的GBA卡帶插槽，將正版GBA卡帶插於此插槽中，就可以在Steam Deck上（應該是以模擬器的方式）運行GBA遊戲，將Steam Deck變成一部巨型Gameboy Advance。

Steam Deck變GBA

另外因為Steam Deck本身設計就是可拆裝和更換零件，現時也已有不少客製鍵帽、更換內置SSD等周邊；相信隨著Steam Deck逐漸普及，相應周邊配件也會越來越多。