Steam Deck官方已認證支援遊戲一覽 遊戲表現&效能監測器開啟方法｜機迷們相當關注的Steam官方手提主機「Steam Deck」亞洲行貨終於敲定在2022年12月17日開始發貨，相信不少玩家就算未有正式落訂購買，也有在一直留意這部主機看看要不要什麼時候出手；以下介紹一些Steam Deck遊戲相容性相關的資訊，包括官方認證遊戲列表、主機效能表現以及效能監測器（Performance Overlay）開啟方法。



《香港01》科技玩物頻道已有Steam Deck詳盡上手玩後感，詳情可見另文：

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Steam Deck 攝：歐嘉樂

Steam Deck主要遊戲表現

由家用電腦去到手提主機，玩家最關心的應該是Steam的各款遊戲能否在Steam Deck上順利運行，畢竟由解像度到操作方式都大為不同；而Steam在這方面的跟進做得非常足，官方會陸續為Steam的各款遊戲進行Steam Deck相容性測試，將遊戲分為「已驗證」、「可遊玩」、「不支援」和「不明」四個類別。

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基本上「已驗證」的遊戲可以無痛順利運行（當然並不包括因Steam硬件性能有限而無法達到60FPS等不直接影響遊戲運行的因素）；而「可遊玩」的遊戲基本上可由頭玩到尾爆機，只是可能會有字體 / 界面大小未有就Steam Deck優化，或是手掣按鍵顯示錯亂（如明明使用PS手掣但畫面顯示Xbox按鍵等）等小問題。「不支援」自然就是Steam Deck玩不到，「不明」即是Steam官方尚未對其進行驗證。

當以Steam Deck瀏覽Steam商店時，會在遊戲的商店頁面顯示該遊戲和Steam Deck的相容性。

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不過作為官方主機，Steam當然會盡量確保遊戲能在Steam Deck上順利運行，而人氣作品當然會優先處理，按圖放大看部份「已驗證」可於Steam Deck順暢運行大作遊戲：

+ 3

你也可以在官方特設網頁：https://store.steampowered.com/greatondeck，會顯示所有「已驗證」的Steam Deck遊戲，目前已有超過2500款。

另外玩家也可用這個頁面：https://store.steampowered.com/steamdeck/mygames，登入Steam帳號之後，就會顯示你收藏庫的遊戲之Steam Deck相容性。

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Steam Deck效能表現

不知道是不是事前對Steam Deck期待太高，其實純以硬體性能及遊戲效能而言，Steam Deck說不上是非常強勁（當然比「年事已高」的Switch要好得多）；如果是遊玩較新的3D大作，基本上都達不到60FPS，或者就算能達到，也是會很快就耗盡電量。當然如果是玩效能要求較低的2D遊戲或賴向過版遊戲的話，就能非常順暢地運行。

外國論壇NeoGAF有用戶用Steam Deck的預設和高效能模式分別測試了運行Control（低畫質模式）、Devil May Cry 5（中畫質）、GhostRunner（中畫質）、Dead Cells和Forza 5（低畫質）的表現，涵蓋了不同類型和畫面質素的作品，可作為一個參考。

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記者自己上手玩的簡單測試結果為：以Steam Deck試玩Forza 5，以預設畫質進行遊戲，大致上可維持在50FPS左右，偶然會跌至40；只是基本上一進入遊戲之後全程GPU、CPU使用率100%，機身也很快開始發熱風扇全速運轉。另一方面在試玩Hollow Knight時，則是全程極穩定的60FPS，GPU、CPU使用率也一直在20%左右的低水平。

玩家在Steam Deck中按機身右下方的「ｏｏｏ」鍵打開快速設定，然後在效能（Performance）中將Performance Overlay Level調至1或以，即可在畫面上顯示FPS、CPU溫度等效能數據，等級越高顯示的資訊越多（但也會遮住越多遊戲畫面）；玩家就可以因應每款遊戲的效能來調整Steam Deck的出力。

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