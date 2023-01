艾爾登法環超越最後生還者2成史上獲獎最多遊戲 網民:實至名歸|去年獲全球玩家一致好評的遊戲《艾爾登法環》Elden Ring,自然也獲得大量各路遊戲獎項;而據網上統計,《艾爾登法環》的得獎數目已超越了同樣在2020年橫掃各大遊戲獎項的《最後生還者2》The Last of Us: Part II,成為史上獲得最多年度遊戲獎項的作品。



全球一致好評艾爾登法環Elden Ring 獲獎多亦實至名歸

據外國ResetEra論壇用戶統計,FromSoftware開發的開放世界動作RPG遊戲《艾爾登法環》Elden Ring在撰文之時已合共獲得338個年度遊戲獎項,超越了當年《最後生還者 第II章》The Last of Us: Part II的322個,成為目前遊戲史上獲得最多年度遊戲獎項的遊戲。

ResetEra論壇上有一班用戶保持追蹤各主要遊戲獲獎的數量,而對於「獲獎」的定義也有一定要求,統計只計算開設一年以上的「年度遊戲獎項」,對於網上的各種個人製作的遊戲排名榜單、或是參與人數太少的投票就不計算在內。

雖然去年有《戰神: 諸神黃昏》這個強勁的挑戰者,不過各遊戲媒體評選以及玩家投票選出的2022年度遊戲,大部份都選擇了《艾爾登法環》;以得獎數目計,《艾爾登法環》位列第一,338個獎項中有293個來自媒體評選、45個來自玩家投票。而《戰神: 諸神黃昏》則排在第二,一共獲得83個年度遊戲獎項,其中64個來自媒體評選、19個來自玩家投票所得。

而在兩大神作夾擊之下,其他能在2022年獲獎的遊戲是寥寥可數,如《異度神劍3》、《Immortality不朽》、《瘟疫傳說: 安魂曲》、《地平線西域禁地》等好作品也只能得到個位數的獎項。

值得一提是在2020年時,玩家和媒體之間評價兩極的《最後生還者 第II章》The Last of Us: Part II在一片爭議聲中,獲遊戲媒體、評論以及遊戲頒獎禮團體一致肯定,在該年度橫掃322個獎項,在今年被《艾爾登法環》超越之前都是史上獲獎最多的遊戲。當時玩家普遍對此持反對態度,以至於有不少人因而表示從此遊戲評價不可信;而今年的遊戲評論則和玩家意見相符了,不知道有沒有挽回玩家對Game Review的信心。

當年TLOU2讓不少玩家直言對遊戲媒體失去信心

按圖放大睇近年獲得最多獎項的遊戲名單以作參考:



