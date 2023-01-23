新年殺時間必備10款免費手遊 拜年、宅在家不怕悶 Android / iOS｜農厝新年將至，相信不少人今年會有需要去拜年；以下推薦10款「殺時間」kill-time手遊等大家可以預先準備，到時拜年或放假在家無野做時就可拿出來篤了。



今年應該好多人要上門拜年 準備定killtime手遊無死

過去兩三年全球嚴於防疫，不少人都未有拜年或回鄉探親；不過由今年開始防疫措施逐漸放寬；相信很多人在今年都會開始恢復拜年習慣過年幾日去親戚屋企串串門口，以至北上回鄉探親等。而一但需要拜年時自然也就會需要消時間的東西，以下就介紹10款殺時間最佳手機遊戲，而且基本上都為免費遊玩，不用擔心只是想殺殺時間還要另外付錢。

原神剛好迎來3.4改版不久，遊戲中也有對應現實農曆新年的節目「海燈節」，正是入坑好時機

按圖放大10款新年Kill-time必備免費手遊：



+ 5

【01】Candy Crush



【02】The Sims 模擬市民手機版



【03】PUBG Mobile



【04】Apex Legends 手機版



【05】英雄聯盟Wild Rift



【06】Pokémon UNITE



【07】2048



【08】Cookie Clicker



【09】Antimatter Dimension



【10】原神



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