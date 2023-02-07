霍格華茲的傳承Hogwarts Legacy搶先開放 遊戲和電影場景對比｜2023年機迷們最期待的大作遊戲之一《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy將在2月10日推出；剛剛最近就有人製作了遊戲和《哈利波特》電影版本的場景比較，看看還原度有多高。



霍格華茲的傳承場景極美觀 同電影一樣咁魔幻

如果已預訂了遊戲的數位豪華版（PS5、Steam或Xbox Series版）的話，在撰文之時已經可以搶先進入遊戲開始魔法冒險了。有關遊戲的實際內容量及各平台版差異可參看下文：

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遊戲評分已經解禁，獲各地媒體一致好評，平均分直逼《Elden Ring》和《荒野之息》

遊戲採取開放世界玩法，玩家可以在霍格華茲學園、活米村、阿茲卡班等原作中大家耳熟能詳的地點中冒險。遊戲中各處的景場都非常美觀；外國遊戲頻道「ElAnalistaDeBits」就製作了一條比較影片，可以在遊戲中看到各個在《哈利波特》電影系列中出現過的場景。可見遊戲中的場景基本上都致敬電影版（畢竟是最多人認識的版本），但當然也不是照搬電影中的場景或建築，而是有著遊戲開發團隊自己的設計和美學。大家可以看看遊戲和電影兩者的對比，看看自己比較喜歡哪一個。

按圖放大睇霍格華茲的傳承Hogwarts Legacy遊戲版和電影場景對比圖輯：



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