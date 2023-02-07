胡桃強不強值不值得抽 原神3.4攻略 胡桃強度組隊配裝全面分析｜《原神》3.4版本已經來到下半，最大亮點自然今次的復刻角色池，不論人氣還是戰力都超強的兩位女角「胡桃」和「夜蘭」同步開放復刻，以下《香港01》科技玩物頻道就提供全方位胡桃介紹及攻略，由角色特性、抽蛋戰略資源分配到組隊砌裝全部介紹，在想要不要抽胡桃的玩家就要一讀了。



角色簡介



胡桃是原神1.3版本（2021年3月）推出的限定角色，玩家間會暱稱為「堂主」，是火屬性的長槍角色。胡桃在全球玩家之間的人氣極高，除了人設外觀可愛之外，開朗攪鬼的性格加上高橋李依的超神聲演，令胡桃成為原神所有角色中人氣最高的一位；甚至可以說很大程度上可以說是胡桃的出現，才令遊戲在歐美一下子紅了起來（有點像當年艦娘的「島風」一出，驚為天人而令作品人氣大升）。雖然在原神2版及3版的稻妻、須彌一眾新角色出現後人氣有被其他角色分去，但仍不損胡桃的在玩家心中的地位，角色直到今時今日仍然每天都有大量全新Fans創作及畫師插圖出現。

限定角色「胡桃」極受歡迎，特別是歐美地區的人氣是原神所有角色中數一數二的，同時也是我老婆

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胡桃強嗎 值得抽嗎



慣例抽蛋前先參看下文中，有關《原神》中抽蛋/課金的大前提及原則：

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胡桃在當年1.3版推出時是最強火屬性輸出角色，而到兩年後3.4版本的現在仍然是最強火屬輸出角色。即使後來有將軍、草神等強力角色推出，3版推出的草屬性和各種激化、綻放反應等新玩法出法，仍然不損胡桃的地位，到現在仍然是位於最強之列的輸出角色。

從胡桃也可看出《原神》這個遊戲角色保值程度之高以及課金壓力之低：一隻兩年推出的角色，到現時仍然是一線強角、沒有被退環境的跡象；劇情方面米哈遊也沒有忘了她，最近的「海燈節」活動中胡桃就大為活躍了一番。可愛迷人又強力，根本沒有不抽她的理由。

在最近的活動劇情中由唸打油詩提升到rap的堂主

除非只有一個情況是，你是徹底的強度黨同時預算只夠在今期抽一隻5星角色；或是胡桃這個角色真的完全不合你胃口，那就可以不抽胡桃而去抽夜蘭。但若不是以上的情況，則建議無論如何都請入手堂主。

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命座相關



網上很多人都會和你說胡桃必須要1命：1命的效果是E效果期間胡桃的重擊不消耗體力。而這裡以記者由1.3版開始長期使用0命胡桃（雖然後來也補了個1命）的經驗，可以和大家保證0命胡桃也是完全能用，傷害方面和1命比也不是太大差距；尤其是有鍾離的話，大部份傷害都可以用盾硬接，就不用將體力用作迴避之上可以全部打輸出。

胡桃命座效果一覽

胡桃的輸出基本上全部來自開E技後的重擊，而0命和1命的差距，在於計算上1命比0命可以在每次E期間多打3~4次重擊；但實戰不同打木樁，尤其是在對群體的時候往往需要拉怪和調整角度來打中最多目標，或者手速不夠快 / 延遲較高的時候，通常1命和0命相比每次E就是多打1~2個重擊左右。因此0命和1命是有差距，但並不是說非1命不可0命就是垃圾。

當然實戰操作上還是1命要舒適得多，不用特意管理體力想打就打想閃就閃；相對地如果玩0命，就要有額外花精神來管理體力的心理準備了。總結就是1命舒適非常多，但0命也已經足夠強；看自己預算和要留多少來抽夜蘭再決定要不要1命胡桃。1命之後的命座都是傷害提升，但是胡桃本身的傷害已經很高了，完全沒有需要；當然有愛又有預算的課長可以抽好抽滿。

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專武相關



胡桃的專武「護摩之杖」是一把很好的武器；和胡桃完美配合之外也十分泛用，幾乎所有長槍角色拿護摩都有很好的效益（以至於有人會特意抽護摩給鍾離用）。加上今次同池的另一把武器「若水」也是很好用；如果你沒有其他5星長槍或至少3精的閘裡滅辰、又有足夠預算的話，建議是可以投資今次的武器池。但如果你已經有高精閘裡滅辰、決鬥之槍，或已製作了高精喜多院十文字，又或是有任意5星長槍的話，就沒什麼需要特意去抽護摩了。

至於真抽武器池時要定軌什麼，個人建議如果你是一定會抽夜蘭的話就定軌若水；不打算抽夜蘭又很需要胡桃的武器就定軌護摩。不過還是那句，武器的重要性遠低於角色，在原石（或預算）不足的情況下都建議先抽角色，武器用平常歪出來或鍛造/紀行的4星武已很夠了。

沒有護摩的記者長期都是用閘裡滅辰，外觀也很配；精1已經夠強，精5當然更好

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聖遺物選擇及詞條



胡桃是一個很特別的角色，除了防禦力之外幾乎所有屬性都對胡桃有提升（攻擊力、生命值、雙爆、精通全都有效）；因此用不同聖遺物及武器時，只要相應調整聖遺物的詞條及組隊，最終來說都能打出差不多的傷害。這特性也令胡桃對聖遺物副詞條的要求相對更低，幾乎歪什麼都是有效詞條，只要別全歪到一邊、每種屬性都有一些，就能有很高的效益。

傳統上胡桃基本就是用「魔女套」（熾烈的炎之魔女），不過在2版推出後實裝的「追憶套」（追憶之注連）也十分適合胡桃。總合來說，兩者在成型之後的傷害幾乎沒有差距（按網上玩家計算頂多就3%左右）；用追憶套能打出稍高一些的重擊傷害，但是會令你無法使用大絕（即使夠能量也不會用，因為追憶不加成大絕），沒有了大技的無敵時間及回血，在生存壓力高的環境下會較為危險。當然也可以反過來說，用追憶套的好處是不用提升Q技的等技，省下不少資源。

如果已經有魔女套就不用再另刷追憶了

比起傷害，個人認為取得方式才是兩套遺物的最大差距：魔女套的好處是可以用「返聖」（3合1）合出來、不用特意自己去刷，而追憶套的好處是可以在刷用量相當大的「絕緣套」（絕緣之旗印）時作為副產品獲得，體力效率極佳。

結論：如果你已經有不錯的魔女套，可以直接給胡桃用，不用特意再刷魔女或追憶。如果你什麼都沒有，去刷絕緣順便拿追憶，花體力刷魔女套效益太低了（同副本的產物渡火火套基本沒人用）。如果你有很多5星狗糧可以用來3合1，那也可以選擇去3合1魔女套碰碰運氣；但如果湊不齊一套的話就要再自己去刷魔女套來湊齊了。

生命，生命這好傢伙

主詞條方面，大部份情況都是生命或精通沙、火傷杯和雙爆頭。生命和精通沙的選擇視乎你用什麼武器，如果有護摩之杖就用精通；如果拿副屬不是生命的武器如閘裡滅辰、決鬥之槍、和璞鳶、赤沙之杖、千岩長槍等就用生命。爆擊率方面有60%左右已十分足夠，如果不用爆擊頭都能湊到60爆擊的前題下就用爆傷頭，否則就用爆擊頭。

數值配置方面，由於胡桃的基礎攻擊力非常低（差不多是全遊戲最低的），所以百分比攻擊力的收益很少，基本上不會用攻擊沙、副詞條也會想盡量避免%攻擊力，以雙爆、精通、%生命為最好。中期目標是配出爆擊:爆傷1:2的比例、精通200、生命25000以上，就能有一隻表現很不錯的胡桃了，當然在此之上爆傷、精通和生命是越高越好。

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組隊



胡桃最傳統的組隊就是「胡行鍾」，核心是行秋大絕+胡桃E後不停打A重擊的多次蒸發反應，鍾離則是提供護盾讓胡桃可以無顧慮地不停重擊。如果沒有鍾離，用迪奧娜、滿命煙緋等其他上盾角色也一樣可以，只是要注意托馬大絕有機會搶反應令胡桃打不到蒸發，並不推薦。

胡行鍾隊的第4人可隨意選擇，需要治療的時候可用班尼特（不用在意胡桃天賦的血量50%以下時的火傷加成，很多時都用不到，而且不用都夠力），需要聚怪/精通buff時可以砂糖、萬葉以至溫迪，需要爆發傷害時可以選莫娜。以至於如果你很有自信不需要用盾，可以不用鍾離，只要有核心的胡桃+行秋其他都可自由配搭。

現在有夜蘭之後，可以用行秋的上位版夜蘭替換行秋，或是直接將兩者都放進隊內（行系和夜蘭大絕可以疊加同時生效），取雙水共鳴的生命加成進一步提高輸出。

胡桃現時標準配隊，但畢竟夜蘭用途很廣，其他隊要用夜蘭時就換其他角色吧

輸出方面基本都是上盾行秋QEE再胡核E後A->重擊（一定要先A一下）輸出最後E完結前大絕收尾（用追憶套的話就不打重擊），如果0命的話有一些小技巧，首先是重擊後可以用跳來cancel，就不用消耗體力還可更快打出下一個重擊。另外是體力不足時可以A4下再重擊，雖然傷害會較低但可以爭取回復體力的時間，下一波就能全力輸出。