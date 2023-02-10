霍格華茲的傳承攻略 開鎖咒文習得方法 幻影猿月亮快速獲得心得｜2023年機迷們最期待的大作遊戲之一《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy將在2月10日推出；以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供開鎖咒文習得方法及幻影猿月亮快速獲得心得。



寶箱睇到但開唔到勁急躁 好在開鎖有方法

相信大家在遊戲中不論在霍格華茲、活米村還是各地的村落都會見到被鎖上的門，而透過「現現形」更可以見到門後往往會有寶箱或是實戰手冊頁面等收集品。這些門都會寫上「等級1鎖定」或是「等級2鎖定」等，而在遊戲早期玩家沒有方法可以打開這些門。要到主線任務達到一定進度（等級14的「管理員的月之哀歌」），完成該任務後就可習得「開鎖咒」（阿咯哈姆拉），能夠打開鎖上的門和寶箱了。

👉霍格華茲的傳承推出在即 版本差別解說｜幾多個鐘爆機 / 買咩版好

不過習得開鎖咒只是開始，之後還需要在世界各地尋找「幻影猿雕像」獲得「幻影猿月亮」再交給慕恩（亦即支線任務「月亮背後的男人」），才能習得更高級的開鎖咒；而門鎖上寫上的「等級」便是對應玩家的開鎖咒等級。第一次升級開鎖咒需要9個幻影猿月亮，第二次則需要13個即合共21個。

👉霍格華茲的傳承攻略｜快速刷錢方法 半小時怒賺1萬蚊輕鬆買配方

大部份的幻影猿雕像都位於霍格華茲和活米村，但是這兩個地方的幻影猿雕像不是收得很埋很難找，就是被鎖在等級2的門後面，需要先升一級開鎖咒後才能獲得。早期推薦尋找幻影猿雕像的方法是到訪世界地圖各處的小村莊（用地圖很易找到），基本上每個村莊都會有1個幻影猿雕像，而小村莊往往規模較小只得幾棟房子，用現現形很容易就能找到那個幻影猿雕像。

按圖放大部份小村莊位置：



👉霍格華茲的傳承玩前必知5件事新手攻略｜數字謎題解法 坐騎取得法

找齊9個月亮之後和慕恩對話，即可將開鎖咒升級至阿咯哈姆拉II，就已足夠打開遊戲大部份的門了；當然等級3鎖定的門需要進一步再收集13個幻影猿月亮才能學習，不過個人會建議升到2級就可以暫停一下，先去做主線或是其他探索，到後期咒語、道具什麼都齊全了才一次過回收霍格華茲及米活村的所有收集品會更有效率。

👉霍格華茲的傳承PS5版簡評：不負玩家期待 年度遊戲級良心傑作

👉PS Plus Collection 20款免費遊戲5月起停送｜PS5機主把握機會