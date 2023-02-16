緋紅的神約Echocalypse首抽攻略 刷首抽方法 開局最強角色推薦｜以末世世界觀 x 性感可愛的獸娘角色為主打的手機遊戲《緋紅的神約Echocalypse》繁體中文版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道首抽攻略，提供刷首抽方法及開局最強角色推薦。



首刷不是不能刷極但極花時間 要不要刷看個人

緋紅的神約Echocalypse並不是一款很鼓勵人刷首抽的手遊，雖然不是不能刷，但是遊戲需要玩家推完主線第五章才可領取開服活動及事前預約的禮物，更要打完主線第六章才會開放限定角色池。換言之若目標是限池的Pick Up角色，就每刷一次次首抽都要推到主線第六章，雖然期間劇情可以全Skip，戰鬥也是自動，但也需要約50分鐘~1小時才能打完主線第六章，花費50分鐘來刷一次首抽似乎不太划算。不過幸好可以有一個較輕量版的刷首抽，就是只打主線第一章，用通關送的10抽來刷普池，這樣只需十分鐘左右就能刷一次，但就會較難抽到Pick Up角色。

還有一個選擇就是使用模擬器多開來刷，50分鐘一次首抽實在太反人類了...

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按圖放大緋紅的神約Echocalypse刷首抽流程：



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開局最強角色推薦

如果打算刷首抽的話，注意SSR角色「芬里爾」登入兩日會送、「尼德霍格」完成新手7日任務會送，所以首抽就不要刷她們了。考慮到本作刷首抽難度之高，而其實送的芬里爾、尼德霍格都是一線強角，其實不用特意刷首抽直接開局也無不可。若是真的無論如何都想刷的話，只建議刷「奧黛麗」或「克拉肯」的任意一隻。

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奧黛麗是目前本作最大人權角色，除了治療能力強之外，最重要是她擁有幫隊友回復「調律值」的效果，調律值是角色在戰鬥中施放技能時必須的資源，會隨著回合自動累積、儲滿就會自動出技；而奧黛麗幫隊友回復調律值的效果能大大加快技能運轉速度，超強。至於克拉肯則是最頂尖的輸出角色之一，攻擊力高之外還可造成敵方生命上限的真實傷害，非常霸道。

回復「調律值」就是屈機

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遊戲現時有克拉肯的UP池以及奧黛麗+V.V.的雙UP池，只是如上文所述想抽限池的話要打通主線第六章才行，非常花時間；而奧黛麗則可以在普池抽到，可以主線打夠10抽馬上開獎，相對上較容易刷。