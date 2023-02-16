緋紅的神約Echocalypse手遊攻略 開荒必知5件事 組隊心得 課金建議｜以末世世界觀 x 性感可愛的獸娘角色為主打的手機遊戲《緋紅的神約Echocalypse》繁體中文版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲開荒必知5件事、組隊心得以及商城課金推薦等。



1. 用力推主線



和現時大部份手遊一樣，遊戲的各項功能及強化系統都需要主線進度來解鎖，因此在遊戲早中期最重要的事就是推主線，到主線推不動時就看看有哪些系統可以強化戰力再繼續推主線。

新手第一件事就是用力推主線

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2. 7日任務必解 買體好過抽蛋



開局之後遊戲有7日任務「鋼鑄雄心」，解完7日任務可獲得SSR角色「尼德霍格」（毒龍），是遊戲中非常強力的控制角色，輸出能力也不錯，無論是否課金玩家都務必要完成這個任務。然而要完成7日任務並不簡單，需要相當勤力地緊貼進度，稍為落後一點都有機會解不完所有任務以致拿不到角色。

強烈建議在開局後（不論刷不刷首抽、是否課金玩家）暫時不要將異極石（即水晶／魔法石）用在抽蛋之上，而是要每天買體力，最少都要買3次，理想的話5次。還有就是好友互贈每日最多可獲得100體力，因此記得勤力好滿友來確保體力；每日中午12時和傍晚6時的免費100體力也要拿好拿滿。

獎勵很好但也很難解的7日任務

最重要的是衝上35級以加入公會，因為加入公會後才可使用的「統籌作戰室」中的關卡有限每日挑戰次數，如果公會加得太晚就有機會無法解完七日任務；因此最好是開局後第2日甚至第一日就衝上35級加公會（所以才需要每日買體力來衝等）。

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3. 必練角色



如果有刷首抽當然是投資首刷角色，而不論有沒有刷首抽，遊戲登入第二天送的SSR角色「芬里爾」都是必須要練的超強角色，在早至中期將資源和最強的裝備都塞到她身上就可以了。此外主角也是必練之選（除非你是一開局課到全隊SSR角色的課長）。

登入兩日送SSR

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4. 分析基地、情報資訊必開



本作的強化系統相當多，有時遇上阻力位不一定是角色不夠強，而是未有用盡系統和強化；例如在遊戲開局不久可能會發現自己打不過主線第6章，這很可能是因為沒有開啟分析基地、主角的稀有度未有提升所致。每通關一個主線章節都可獲得「偉大遺物碎片」，用來解鎖分析基地中的全角色強化加成，而在完成主線5章解完頭5個分析基地之後就可將主角的稀有度升至SR。SR級主角傷害會大大增加，甚至不輸SSR級角色，除了送的芬里爾之外主角在早中期都是玩家的主要戰力及輸出來源。

一升階攻擊力直接上升200

「情報資訊」則是現時許多放置系手遊必備的系統，跟據玩家已收集的角色（及突破）數量來提升所有角色的戰鬥能力，換言之抽（課）得越多就越強。情報資訊並不會自動為玩家開啟，需要自己在主界面進入生活區->陳列室再逐個開啟。情報資訊有開和沒開戰鬥力差距很大，特別是有刷首抽的話起始角色數量會較多，開完戰力馬上大大提升。

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5. 連結系統 組隊心得



放置系遊戲一般都有所謂「陣型系統」，將同陣型的角色編組成隊伍時可獲能力加成；來到緋紅的神約則變成了「連結系統」：將特色的角色組合，配置在隊伍中即可獲得能力加成。不過這些加成只對每個角色獨立生效，例如「主角」和「伊利利」同隊時，主角可獲12%攻擊力加成，但伊利利則不會有加成。同時伊利利自身也沒有和主角的連結，要和雪嵐等其他角色組隊才能觸發伊利利的連結加成。

連結加成

因此組隊時就要考慮角色功能配合以及連結加成，一般而言組隊都採用「一坦、一補、一控制、三輸出」；不過如果你的主力角色是控制型角色，如尤利亞和尼德霍格，則可改成「兩控制、一補、三輸出（或兩輸出一輔助）」的組合。

沒有組隊方向時，也可參考遊戲中的「陣容推薦」再自行調整

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6. 課金相關



本作的商城物品和其他遊戲比較是相當友好，如果是微課或輕課玩家建議可買大小月卡（開採協議），前者38港元合共可獲6300石；後者78港元合計可獲12680石，遊戲200石為一抽，換算下來平均1.2港元左右就有1抽，是手遊中還原率最高的月卡，打算最少玩一個月的話十分推薦。另外是玩家等級達到10級時有個只限一次的23港元10抽禮包也是抵玩。

另外遊戲也有一個「訂閱」功能，雖說是訂閱但實際上是一次性收費，付費之後可永久獲得一些特權，主要是提升資源的被動產出，部份戰鬥可以跳過以及每日可有額外50體力，港幣23元可獲得這些特典是相當吸引。

最後是「權限基金」和「戰區基金」，兩者均售118港元前者跟隨玩家等級回贈石頭（最多18000石），後者跟據主線進度送抽（最多100抽）；全部領滿的前提下還原率和大小月卡差不多，覺得花費二百多元可接受的話也是抵課之選，不過可以等玩到差不多進度覺得能用完這些資源才回過頭來買。

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