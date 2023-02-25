人中之龍維新極攻略 各隱藏防具入手方法 唔使素材又有特殊效果｜人中之龍的舊作重製「極」系列最新作《人中之龍維新！極》之《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲各隱藏防具入手方法。



強力隱藏防具 即用唔使打素材合

《人中之龍維新！極》中的防具主要靠收集素材後在打鐵鋪處製作，不過原來遊戲中有多件，好處是不用打素材和刷錢去製作之外，還有不少是限定需要於支線任務或成就獲取的特殊防具（取得一次後才可以製作）；而且不少都是和成就有關，如果打算刷白金的玩家順便解完都不會錯。

可以抵擋子彈傷害的風林火山

按圖放大《人中之龍維新！極》各隱藏防具入手方法：



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風林火山：食過遊戲內所有料理即可獲得，只需要食齊京都內的食肆共132款料理，不計自己在別邸煮的料理。注意是花丸烏龍麵有一個菜單需要滿牽絆才會開放，以及宇治茶屋的菜單也是分兩次開放。



鬥神之護符：習得所有熱血動作後獲得，需要完成所有修練場的修練以及收集所有天啟書、取得全部天啟技能後才能達成。天啟書入手方法可見另文攻略：



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天龍印：制霸所有小遊戲（共37種）後獲得。進度可以在選單的「成就」查看，注意制霸並不是只要玩過一次就可以，而是有一定分數的要求，例如卡啦OK就是每首歌都要打出「當店看板男」的分數、麻雀需要在一局內以40000分或以上勝出等。



激昂陣：通關所有鬥技場後獲得



可疑頭盔：通關機關屋極 十之間獲得



平常心手帕：完成支線任務#7「將苦難訴諸舞蹈」獲得



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錦鯉護身符：完成支線任務#33「亡靈武士」獲得，在骸街東面河邊和NPC對話觸發，然後晚上回來同一位置打怪即可完成。



祇園頭巾：完成支線任務#60「醜陋之人、美麗之人」獲得，在壬生西邊觸發



雙倍參拜神符：支線任務#61「花朵枯萎、再次綻放」期間獲得，在壬生最西北面小路觸發



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《人中之龍維新！極》全天啟書入手方法&對應技能解鎖方法一覽：

