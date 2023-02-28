歧路旅人2攻略 副職業（戰鬥職業）開啟方法 全公會位置一覽 Octopath Traveler 2｜在全球大獲好評的HD-2D RPG遊戲《歧路旅人》（Octopath Traveler / 八方旅人）的續作《歧路旅人II》終於正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲副職業（戰鬥職業）開啟方法及全公會位置一覽。



副職業（戰鬥職業）開放方法



在《歧路旅人II》中到訪分布於世界各地的職業公會（地圖上會以一個盾形圖示作標記），和公會長NPC對話即可獲得職業證照開放戰鬥職業，之後在職業畫面中就可為角色裝備戰鬥職業。每個證照同時只限一人使用（戰鬥外可隨時交換予其他角色）；在完成公會的試煉之後可增加使用欄位，最多可以加到3個。極端地說玩家可以4個相同職業的組合（例如初始劍士「光」加上另外三個使用劍士證照的角色），當然不一定要這樣配搭。

副職業除了令可使用武器數量增加i.e.更攻高力和更易破盾之外，更重要是可藉由學習職業技能來取得強力的輔助技能

八個職業公會位置一覽：



劍士公會



位於大地圖西南邊 丙午地區的塞伊，按圖放大實際位置及公會外觀：

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藥師公會



藥師有著非常強勁的輔助技能「戰鬥後恢復」，效果是戰鬥後回復30%HP和SP，方便之餘能省下極多道具錢，又可以不在意SP多用技能清怪加快進度，極度推薦盡早拿取藥師證照，讓所有人都學習「戰鬥後恢復」技能。藥師公會位於大地圖西南邊 哈伯蘭多地區的柯林奎克，按圖放大實際位置及公會外觀：

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舞孃公會



位於大地圖西北部 里夫蘭多地區的威古羅布，按圖放大實際位置及公會外觀：

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盜賊公會



位於大地圖東部 布萊蘭多地區 克羅班克-工廠街，比較特別的是盜賊公會只於晚上開放，以及入口為隱藏通道，按圖放大按實際位置及進入方法：

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學者公會



位於大地圖東北部 溫特蘭多地區 西溫特布魯雪道，按圖放大按實際位置及公會外觀：

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神官公會



位於大地圖東北部 克雷斯特蘭多地區 國境瀑布，按圖放大按實際位置及公會外觀：

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獵人公會



按圖大地圖東南部 杜杜赫赫島 西托洛普霍普古道，藏於一處叢林之後（直接走進去便可），放大按實際位置及公會外觀：

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商人公會



位於大地圖西北部 外爾蘭多地區 西庫拉雷吉荒道，按圖放大按實際位置及公會外觀：