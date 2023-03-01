攻略 歧路旅人II OCTOPATH TRAVELER II ｜上級職業發明家 武器大師獲得方法 早期即可開啟 Octopath Traveler 2｜在全球大獲好評的HD-2D RPG遊戲《歧路旅人》（Octopath Traveler / 八方旅人）的續作《歧路旅人II》終於正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲上級職業「發明家」及「武器大師」的獲得方法，而且在早期已可開啟。



上級職業（進階職業）



和上一集一樣，《歧路旅人II》中也存在4個上級（進階）職業，這些上級職業每個都十分強力，但全部都需要達成特定條件才能開放。上級職業的證照同時只限一人使用，不像基礎職業可透過完成公會的試煉來擴充可使用人數；當然只有一個人能用也已經很強了。在四個上級職業中，發明家和武器大師是可以在早期就能取得，尤其是發明家基本上打完主角的第一章之後已可拿取，推薦早點取得令進程更輕鬆。

武器大師

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發明家取得方法：



發明家位於大地圖東部 布萊蘭多地區 東新德斯塔街道，就是街道上的一棟屋子沒有特意隱藏，一般來說如果經過該地圖都會見到；進入屋內和發明家 安卡對話即可獲得發明家證照。按圖放大實際位置及外觀：

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發明家的特色是技能不需消耗SP，但技能在戰鬥中使用一次之後，需要再使用一次以「製作」該技能才可再使用。另外發明家的技能無法透過JP學習，而是需要收集指定的道具，在發明家公會處交付道具完成發明才能開啟。

收集指定道具製作新發明才能開放新發明家技能

武器大師獲得方法



要開啟武器大師，需要先取得任意一把「生鏽」系列的武器，然後前往地圖西部最北 外爾蘭多地區 古拉貝爾，和傳承鍛造師 波爾特對話即可。詳細位置可按圖放大：

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但是通往古拉貝爾的街道危險道達45級，而且到達古拉貝爾後還需要解決擋住門口的NPC才可和波爾特對話；幸好兩者都有解決方法，只要事先準備好就算20級不到都可開放武器大師。詳細方法可按圖放大：

1. 首先玩家需要一把「生鏽」系列的武器，最容易取得的是「生鏽的劍」，完成大地圖東北部 溫特蘭多地區 溫特布魯的支線任務「拔不出的劍」即可取得，任務難度很低只要十多級就能完成。按圖放大流程：

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2. 然後玩家需要突破危險度45級的「西古拉貝爾荒道」，正攻法當然是練到40級左右才道過，但是可以用取巧的方法，就是利用學者的輔助技能「遇敵率減半」以及神官的輔助技能「逃跑成功率UP」，盡量只跑圖不進入戰鬥，不幸遇敵時就嘗試逃跑，不幸Gameover的話就讀檔重來。幸好西古拉貝爾荒道路程很短，記者一次就成功闖過去了。按圖放大路線：

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3. 到達古拉貝爾後就只差通過擋著門口的討債人，將時間換至晚上再用藥師的地圖指令「讓人睡著」即可輕鬆通過；入屋後和波爾特對話即可獲得武器大師職業。讓人睡著需要一個安眠草，一般是從寶箱獲得，如果沒有的話在卡納布蘭多的教堂內寶箱可取得一個。

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