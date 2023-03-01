攻略 歧路旅人II OCTOPATH TRAVELER II 極速刷等級、刷JP方法 一個鐘升上45Lv｜在全球大獲好評的HD-2D RPG遊戲《歧路旅人》（Octopath Traveler / 八方旅人）的續作《歧路旅人II》終於正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲極速刷Lv、刷JP方法，一個鐘升上45級。



捉「古代遺物‧光兵」極速刷Lv、刷JP

＊＊＊刻意刷經刷等級會令遊戲強度曲線崩壞，從而失去循序漸進的樂趣，請在清楚知道自己想要什麼遊戲體驗的前題下才刷等級＊＊＊

以JRPG而言《歧路旅人II》的難度並不低，尤其是等級和裝備如果沒跟上敵人的危險度（即等級），只是相差幾級時戰鬥往往已十分吃力。而打不過的時候當然就是去練功，不過在野外地區刷怪效率有限，以下介紹一個高速刷經方法，只需要一個小時就能賺到逾5萬經驗和萬多JP，可由20級一下子升上45級，可以開始向遊戲後期內容出發了。

方法是利用獵人歐修忒來捕捉海鳴洞穴（危險度Lv.48）的強敵「古代遺物‧光兵」，然後使用唆使在戰鬥中叫出古代遺物‧光兵、一波秒殺海鳴洞窟中的怪物，從而快速刷經驗值和JP。

用對方法，20LV都可以一招打9999

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按圖放大睇《歧路旅人II》極速刷Lv、刷JP方法：



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《歧路旅人II》極速刷Lv、刷JP方法：



1. 首先玩家需要任意屬性的精靈石（大）4個，或者2個「全能精靈石」。前者在世界各地的寶箱或是NPC身上都有，一般來說玩到20~25級的話身上都會有六七個。沒有的話，就去東大陸北面布萊蘭多地區的「廢棄水路」（20Lv，從新德塔斯平原進入），從冰元素身上偷取兩個「全能精靈石」。



2. 然後編組隊伍，必須要有歐修忒和一位商人（副職亦可，只是需要其BP傳遞技能）；最好全隊等級都在20以上、防具也要有一定水準，以免被一擊秒殺無法開始刷等。另外雖然不是必要，但強烈建議用提升行動速度的飾品如靈巧戒指等，將商人的行動速度調整至比歐修忒快。



3. 準備好後就前往杜杜赫赫島的「海鳴洞穴」（48Lv），從百獸海濱碼頭坐小艇到達小島上的入口；進入洞窟前後都記得要存檔（最好分兩個欄位）。在洞穴裡刷敵人直到刷到「古代遺物‧光兵」（巨型機械人），如果遇其他敵人就逃跑（逃不掉就Gameover讀檔重來）



4. 先將古代遺物‧光兵破盾，弱點為劍/杖/弓/光，第一回合歐修忒用「狙擊」、兩個角色用Boost 2的普攻，再加上商人普攻一下就能破盾。破盾後丟4個精靈石大（1個扣2200），或是用兩個全能精靈石（1個扣4000），打掉古代遺物‧光兵8000血量，就可以100%捕捉；捉到之後存檔就可大刷特刷了。



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5. 海鳴洞窟的敵人有幾種，各種類敵人的應對法



- 古代遺物‧光兵：先破盾然後第2回合商人用BP傳遞幫歐修忒回BP，歐修忒使用Boost 4唆使古代遺物‧光兵，就能打出9999傷害一擊秒殺對方（古代遺物‧光兵必須要Boost 4才能使用、而且每場戰鬥限用一次）。



- 三隻水母，第一回合商人Boost 2 BP傳遞給歐修忒，歐修忒使用Boost 4唆使古代遺物‧光兵，會打出6千多的傷害，基本上殺不了但會只差兩三百HP，餘下兩個角色分別使用Boost 2的全體攻擊技能就可一回殺。



- 兩隻小型古代遺物：這是最容易的，直接商人Boost 2 BP傳遞給歐修忒，歐修忒使用Boost 4唆使古代遺物‧光兵就可秒殺



-兩大兩小巨蠅：這也是最容易的，直接商人Boost 2 BP傳遞給歐修忒，歐修忒使用Boost 4唆使古代遺物‧光兵就可秒殺



- 巨蠅 + 鱷魚：這是最差的組合，建議直接逃跑，而逃不掉就會直接Gameover。因此最是在洞窟中的存檔點附近刷怪、每打完一場都存檔，直到你有信心可以處理這個組合為止；但基本上40級之前都打不過。



6. 視乎敵人的種類，一場會有500~750經驗、120~250JP以及1500~3000元，以1分鐘打1場計一小時就能賺到5萬經驗和萬5 JP（4人加起來就是6萬），還可以順便賺到10萬元左右。如果隊中有已學了7個技的盜賊，可使用輔助技能「存於黑暗」，提升晚間戰鬥勝利獲得的EXP和JP（應該是1.5倍），刷經再快50%。再加上舞孃的「提高獲得JP」及學者的「提高獲得EXP」就能再進一步提升效率。



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