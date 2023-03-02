試玩 星之卡比Wii 豪華版 Switch （星のカービィ Wii デラックス／ Kirby's Return to Dream Land Deluxe）｜不知大家有沒有去K11的《星之卡比》30週年Pop Up Store，當中有個卡比歷代遊戲time line，很多人都在此回憶起自己的「卡比初心」，而記者就是由這款來自Wii的《星之卡比 Wii》開始第一次接觸卡比game！這款遊戲同時包括橫向動作、mini game，又可以4人同玩、連線合作，Wii版更加是集齊所有元素的DX版，4百幾真的有排玩。



試玩 星之卡比Wii 豪華版

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橫向動作輕鬆易玩

這款game雖然是基於2011年的Wii舊作《星之卡比Wii》，但內容跟畫面都已經升級，記者拿起Switch開game，並沒有任何玩懷舊retro game的感覺，很流暢、畫面很美。它的動作元素比Mario簡單，可以跳可以飛，大力吸氣可將敵人吸進肚子；吞下指定敵人會複製到特殊能力，比如「利劍」、「鞭子」能力，肥肥的「粉紅貢丸」舞動全畫面攻擊的大劍，竟然沒有違和感。而Switch版又追加了全新的「裝甲」、遠距離加農炮、近距離拳擊等能力，QQ的卡比變得有點像Gundam（笑），就算已經玩過都可以再發掘出新的樂趣。

橫向過版時都可以4打，敵人的體力會相對多，以增加難度。

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百變卡比造型

百變卡比造型

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肥肥的「粉紅貢丸」舞動全畫面攻擊的大劍，竟然沒有違和感。

Switch版又追加了全新的「裝甲」，QQ的卡比變得有點像Gundam。（笑）

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4打mini game更可連線

除了全新設計的「尋找！魔法洛亞圖書館」和「剎那間一斬」，還追加了從歷代卡比遊戲舊作中精選出來的mini game，支援單機4打、分享遊玩，就算無法集齊4位玩家，都可以連線一起玩。

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好玩度：85分

易學難精｜超多收集元素

記者覺得這遊戲是很易入門，在可愛易玩的「表皮」中，都有不少令人中毒的收集元素；對於收集元素有偏執狂的人，都可以玩得「很精」，想要儲齊零件修理太空船、幾十個卡比用的變裝面具，又或是time attack版圖中，想收集齊版圖中所有金幣並取得金色過版成就，真的要重覆挑戰很多次才能成功。

要幫魔法洛亞在不同版圖中收集零件、修理太空船。

近90款面具，達成指定條件才能收集到。

一路完成更多版圖、收集零件，就可以打開太空船內的小遊戲房間。

《星之卡比Wii 豪華版》

主機：Nintendo Switch

類型：動作

遊玩人數：TV模式：1～4人／桌上模式：1～4人／手提模式：1人

對應語言：繁中, 簡中, 英文, 日文 , 韓文, 法文, 義大利文, 德文, 西班牙文, 荷蘭文, 葡萄牙文

所需容量：約5.0GB

支援的控制器：Nintendo Switch Pro 控制器

遊玩模式：TV模式, 桌上模式, 手提模式

售價：$429 HKD

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遊戲軟體由任天堂（香港）贊助