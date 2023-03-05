臥龍：蒼天隕落攻略 5個必知心得 化解、背刺技巧 必學奇術推薦｜今年2、3月接連有多款大作推出，繼早前的《霍格華茲的傳承》、《Wild Hearts》、《歧路旅人2》之後，現在又有《臥龍：蒼天隕落》推出，以下為《香港01》科技玩物旗道遊戲攻略，



1. 化解心得



化解大概是《臥龍：蒼天隕落》中最重要的系統，很大程度上可以理解為隻狼的彈反和看破：配合敵人攻擊的時機按Ｏ或前+Ｏ即可化解敵人的攻擊。和其他魂系遊戲的「格檔」相比，《臥龍：蒼天隕落》中的化解Timing比較早，玩家往往不需要等到真正攻擊劈到面前時才按O，反而是可以稍早一點，很多時在敵人手抬到最高、劈下來之前的一刻按就能成功，到敵人劈出攻擊時再按往往都會遲了。

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本作中幾乎所有的攻擊都可以化解，包括敵人的大範圍攻擊以及火球等飛行道具；還有一個心得是部份攻擊（例如突刺類的）以前+O的方式會更易化解；當然大部份情況下化解的時機還是只能在實戰中堆屍學習。

成功化解敵人的攻擊即可增加「氣勢」，氣勢能夠用來使出「絕技」（類似《艾爾登法環》中的戰技）及奇術（類似《仁王》中的陰陽術）；當節奏掌握得好能多次化解敵人攻擊時，就可以有大量的氣勢來不停使出技能，大大提高輸出能力。

像是張寶的地火、火球等都可以化解；不過一些連續攻擊或是判定時間很長的攻擊，有機會在化解之後被後續的判定打到

最後是化解雖然發動速度很快，但是並不能取消玩家的動作（但可取消部份後硬直），並不像《戰神》般可以在自己攻擊劈到一半期間亦能隨時舉盾。因此想要邊進攻邊化解時，就要注意提早收手預留使出化解的時間。

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2. 背刺 & 跳斬



在早期沒有特別教學，但其實《臥龍：蒼天隕落》和《仁王》一樣可以進行背刺；只要在敵人未發現自己的情況下接近敵人，然後見到鎖定標示變成紅色時按三角形（注意是三角形）就可發動背刺。正常移動時敵人會聽到玩家的腳步聲，就算從背後接近都會被發現；但只要輕輕推動左Analog就可改為步行，不驚動敵人地接近以使出背刺。

背刺並不是一擊必殺，不過大部份情況下背刺雜兵都能秒；值得一提是背刺的發動距離頗遠，不需要完全貼到敵人背後，只要見到鎖定標記變了紅色就能背刺。另外是對一些反應較慢敵人也可以跑過去、在敵人察覺之前按三角形直接背刺。

這個距離已經可以背刺了

除了背刺外落下攻擊也是重要技巧：先鎖定敵人，再在高處落下期間按三角形（會見到鎖定標示變成紅色）即可發動特殊落下攻擊，類似背刺一樣是直接壓制對手的強大攻擊。和背刺一樣落下攻擊的有效距離會比玩家想像中遠；玩家更可以在懸崖邊助跑跳，以落下攻擊離崖邊更遠的敵人，是十分實用的技巧。

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離崖邊一定距離的敵人也可以落下攻擊

3. 睇士氣等級認路



士氣是除了化解之外《臥龍：蒼天隕落》中的核心系統：敵我雙方均有士氣等級，由0到20不等，士氣越高時攻擊力和防禦力也會越高。玩家能夠透過擊敗敵人以及在指定地點設置戰旗來提高士氣等級；而當玩家在關卡中死亡時士氣就會下降。

一般而言關卡可分成3至4個階段，大約以每5級士氣為一個階段；如果玩家發現自己面前的敵人士氣等級比自己高出很多，很可能就代表玩家錯過了戰棋點，這時最好回頭去找地方插戰棋，畢竟士氣比對方低時連雜兵都會變得很難對付，精英敵人更隨時一兩招就能將玩家送回起點。

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4. 先殺巫師



在不少關卡中都會有「巫師」敵人，這止巫師會強化附近的敵兵，被強化的敵兵士氣等級會大為提高（通常升5~6級），而且會身纏非常霸氣的黑氣效果（有些像街霸的殺意之波動）。只要先殺掉巫師的話敵人的強化效果就會消失，而且巫師不會因玩家死亡或在戰旗處休息復活；因此當一發現有「殺意之波動」的敵人時就應該先將巫師找出來幹掉再推關。

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5. 武器強化



《臥龍：蒼天隕落》中的武器防具可以強化，強化需要消耗素材（礦石）；而武器強化的效果是非常明顯，只要+1攻擊力都已經差很遠；同時武器雖然有稀有度之分，但是早中期而言強化的效果會比稀有度高出很多，+1的1星武器會比+0的4星武器來得更強。

因此建議選好一把慣手的武器之後就集中強化以提升攻擊力；如果不嫌麻煩，建議打關時盡量破壞關卡中的木箱，有時會出現包括強化素材在內的道具，湊夠材料將裝備升一升級就能提高戰力。

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早期好用奇術推薦



- 攝活術

一定時間內為範圍內角色符加吸血效果，早期「元素瓶」數量有限，能夠回血的能力是非常寶貴。雖然回復量並不多，但如果能配合背刺 / 落下攻擊 / 體崩強攻擊時就能一口氣回復不少HP。

- 神速術

提高移速，雖然有效時間不長，但是提升速度非常多，開了神速術之後很多攻擊只要橫移動就能閃開，打強敵和Boss時都很實用。

- 烈焰咒

在自己身前打出一團火炎，類似Dark Souls中的「大發火」，特點是打斷能力非常高，可以用來中斷敵人的攻擊，很多場合都很實用。

- 迸散炎咒

雖然威力低，但是全彈命中的話能累積可觀的體幹值，多打幾發就能將敵人打到體崩。

另外是注意不少奇術都需要士氣等級才能使用，換言之在關卡一開頭即使帶了這些奇術也不能施展；不怕麻煩的話可以在關卡起始時

- 毒沐彈

有玩過Dark Souls都知道毒在一些地方會有無窮妙用，可用來「屈死」一些正常難以處理的強敵。