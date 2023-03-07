臥龍：蒼天隕落攻略 快刷武將好感度（結義等級）方法 5分鐘極速刷滿拎裝｜今年2、3月接連有多款大作推出，繼早前的《霍格華茲的傳承》、《Wild Hearts》、《歧路旅人2》之後，現在又有《臥龍：蒼天隕落》推出，以下為《香港01》科技玩物旗道遊戲攻略，提供快刷武將好感度（結義等級）方法，5分鐘刷滿



速刷情誼情杯 6分鐘刷滿好感拎特殊裝備

在《臥龍：蒼天隕落》中可以召喚關羽、趙雲等各路三國武將在關卡中助戰；和武將一同戰鬥可提升好感度（結義等級），升滿10級好感之後可獲得一套該武將的武器及裝備。如果以正常方法提升結義等級的話一隻會花不少時間；幸好遊戲有一個道具「情誼酒杯」，可以大幅提升武將的結義等級，而且此道具有方法快刷，只需5~6分鐘就能刷滿一位武將的好感度。

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方法就是「Speedrun」第二章的關卡「黃天兇妖寨」，一直跑到關卡尾段打開一個特定寶箱即可獲得一個「情誼酒杯」，沿途所有敵人都不用理；不計讀取時間的話1分鐘就能跑一轉。拿到情誼酒杯之後可使用「仙羽鶴」（可以在天柱山鐵匠處購買）返回起點，再次選擇行軍->黃天兇妖寨即可重刷關卡。實際路線可看以下影片：

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刷夠數之後在任意牙旗中，選援軍再選擇武將按三角形使用「情誼酒杯」即可提升結義等級，以結義等級3開始計用5個酒杯就能升滿，拿到每個武器的武器及防具。防具取得一次之後即可得在改裝處選擇幻化外觀，可隨意cosplay武將了。

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