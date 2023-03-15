直擊尖沙咀K11 Art Mall 高達水星的魔女STRICT-G 期間限定店，店外有超巨型風靈高達+香港夜景skylight打卡牆！場內有近70款水星魔女、閃光凱薩衛、Unicorn、SEED高達作品服飾新品！



STRICT-G風靈高達圖案Tee 香港全球首發

STRICT-G 是萬代旗下一個日本設計的時尚服飾品牌，主打機動戰士高達系列主題的潮流服飾、配件和周邊商品。繼元祖高達、冬瓜Hello、Nu Gundam後，第4張《水星的魔女》香港原創主題打卡牆，雖然放棄了一貫的霓虹燈光管design，改以維港大廈剪影襯托出額頭跟胸部會漸變發光的風靈高達，拍照時一樣能感受到香港元素。記者落場直擊當日，仲野生捕獲了早排飛去日本參與The First Take YouTube頻道演出，又去試當真扮「今際之國冇J」的陳伯－－陳柏宇落場打卡。

記者落場直擊當日野生捕獲了陳柏宇落場打卡。（鍾世傑 攝）

AV女優新人絵麗奈驚揭疑是香港素海霖Erena YouTube IG被極速起底

《水星的魔女》香港原創主題打卡牆

風靈高達額頭跟胸部會漸變發光（鍾世傑 攝）

K11 水星魔女 風靈高達 STRICT-G 期間限定店現場相片



+ 2

👉內地海關截800張PS5《霍格華茲的傳承》光碟｜網民：麻瓜入學失敗

風靈高達圖案T-shirt香港首發

這張「風靈高達」胸像插畫，將推出限定版T-shirt，香港首發率先發售。第1輪新貨會在3月15日同步上架，之後3月22日會再追加第2輪新貨，包括PORTER、NANGA、MEI日系品牌聯乘單品。

今次活動重點新作，就是以「風靈高達」為圖案，香港首發的T-shirt。（＄420）（鍾世傑 攝）

👉Netflix 3月推薦｜黑暗榮耀第2季、以神之名、進擊的巨人 完結篇

13款《水星的魔女》主題貨品（部份貨品於3月22日上架）

13款《水星的魔女》主題貨品（部份貨品於3月22日上架）（＄420）（鍾世傑 攝）

+ 8

👉洗衣機變轟炸機臉盆也炸碎｜放錯這類衣物不堪設想｜正確步驟分享

其他高達系列新貨多達60款

除了最新《水星的魔女》系列單品，店內還有U.C.系列如CCA、獨角獸、閃光之凱薩衛，還有SEED、00的主題服飾。個人就推介日本登山品牌MEI的背包，用料好靚，頭輪有聯邦軍款式，3月22日會再返《水星魔女》配色。

Z高達vs The-O 宇宙浮世繪風格Tee

店內還有U.C.系列如CCA、獨角獸、閃光之凱薩衛，還有SEED、00的主題服飾。（鍾世傑 攝）

天氣又開始熱，買定新款Gundam Tee吧。（鍾世傑 攝）

全部商品款式+售價呢度睇晒

+ 57

三上悠亞AV女優引退｜Erena 河北彩花 小花暖 10個必識接棒新星IG

紅毛+白毛合體魔女鎖匙

現場消費滿HK$800，就可以獲得限量水星的魔女鎖匙扣一個：3月15日首周為紅毛款／／3月22日起第2周是白毛款，儲齊兩個鎖匙就可以二合為一結婚了！數量有限，換完即止，趕緊行動啦！

現場消費滿HK$800，就可以獲得限量水星的魔女鎖匙扣一份

👉上環玩具開倉MetalBuild／高達／100蚊Q版安妮亞｜BTS尖咀公仔展

高達水星的魔女 STRICT-G Gundam 活動詳情如下：

地點：B2/F, ATRIUM, K11 ART MALL

時間：3月15日（三）16:00 – 21:00

3月16日（四）至3月27日（一）

星期一至四：10:00 – 21:00／星期五至日：10:00 – 22:00