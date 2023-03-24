Resident Evil 4 Remake RE4 生化危機4 重製攻略 10個必知實用技巧/小知識｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake即將推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供10個必知實用技巧/小知識令過關更輕鬆。



1. 屈機小刀彈返 寫作Leon讀作隻狼



「彈返」是重製版新加的系統，只要身上的廚刀或戰鬥刀仍有耐久度，就可按L1來擋住敵人的利器攻擊（當然擋不住捕捉）。 如果配合敵人的攻擊時間按L1的話，更可令對方硬直、並可使用體技攻擊對方。由於本作沒有緊急迴避，彈返是極為重要的保命技巧，要多多利用。但注意彈返時沒有無敵時間，即使彈開一個敵人也可能立即被另一個敵人補刀，不是完全無敵。

連強敵的攻擊如電鋸佬也可以用L1小刀彈返（當然如果彈返失敗就會被秒殺了）。

👉Resident Evil 4 Remake生化危機4重製評分解禁 全球媒體一致讚好

2. 背刺｜潛行殺敵



身上有小刀的時候潛行至敵人身後可以發動背刺，如果是普通村民可一擊秒殺；對強敵也能造成大傷害。雖然能夠潛行殺敵的地方不算太多，但建議在可能的情況下都盡量刺殺，因為刺殺只需消耗很少的小刀耐久度，刺殺敵人再在商人處修理小刀往往比用子彈射更化算，也沒有被敵人反擊扣血的風險，資源效率極高。

3. 體術



由原版《生化危機4》繼承下來的系統，將敵人打至硬直後再接近敵人即可發動體技；體技有分幾種，射擊敵人頭部令其暈眩再發動體技是旋風踢，射腳令其跪地後則會使用前踢，而繞到跪地的敵人背後再使用體技就會變成「倒頭樁」。

體技全部都是範圍攻擊、同時威力也很高，尤其旋風踢是前方扇型攻擊，往往可以一次踢到幾個敵人，運用得宜下可以幫玩家節省大量子彈。例如平時面對兩三隻村民，全用手槍射可能要15~20發子彈才能解決，但用體技的話再補6、7槍就能收掉，是本作最重要的技巧之一。

「踢出我天地」的Leon

👉申鶴強不強值不值得抽｜原神3.5攻略 申鶴聖遺物武器組隊分析

一些敵人打頭較難暈眩，甚至戴了頭盔、射頭沒有效果，這時就可改射腳；也有敵人是射腳比射頭更易暈眩，如第七章之後城堡內的敵兵很多時射腳一兩槍就可前踢。另外有可能是記者的錯覺，個人感覺「倒頭樁」威力特別高，條件許可的話就多運用吧。

4. 對將要變身的敵人補刀



過了遊戲最早期之後，會開始出現一些村民在死後會先倒地、抽畜一輪之後再變身成為普拉卡（觸手怪）；普拉卡的HP比一般村民高很多，而且還會用觸手長距離攻擊，是很麻煩的敵人。但一個重要技巧是在其倒地「變身」期間可以接近敵人用小刀（R2）補刀，這樣就可確實了結敵人令其無法變身。需要補刀的敵人身上會有標示，留心不要錯過。

👉神里綾華強不強值不值得抽 原神3.5攻略 綾華聖遺物武器組隊分析

5. 優先強化小刀耐久及公事包大小



在遊戲中得到的比塞塔（錢）可在商人處購買和強化武器，建議盡早升級公事包大小以及小刀的耐久度。公事包越大就可攜帶越多武器和資源，一定要立即升級的；而小刀在今集實在有無窮妙用，刺殺、彈反、上面提到的補刀等，是玩家最重要的裝備之一。而小刀的修理費是以比例計算，因此越早升耐久度就越抵用。

6. 委託要盡量解 優先買藏寶圖



在遊戲各處可找到藍色的告示，互動之後能接到商人的委託；內容通常都是收集或擊毀指定物品，又或是打倒特定敵人等。完成委託之後可在商人處獲得「尖晶石」，能用來兌換無法以比塞塔購買的道具；最優先當然是買藏寶圖，沒有藏寶圖的話很多寶藏都會漏掉令經濟收入大減；而收入少了就更難購買和強化武器令遊戲越來越難玩。至於其他道具或裝備就可按各自的玩法購買，個人是換了手槍制裁者和雷射瞄準器；不過其實所有尖晶石換的東西都很有用，喜歡哪個就換哪個吧。

7. 打動物



遊戲中一些動物可以攻擊，擊殺後會有掉落物，如打烏鴉會掉落錢和彈藥，打魚則會掉落魚肉（可吃掉補血或是在商店賣掉），見到這些會掉落物品的動物時就不要放過。

8. 人多時果斷用手榴彈



當敵人數量很多時直接用手榴彈會比較好，一來敵人多時如果想逐隻打頭再用體技，往往未出到體技已被攻擊扣血；二來公事包空間有限手榴彈屯著太多也是佔位置，物盡其用才是最好的。通常有5隻敵人以上或1強敵+雜兵時就直接丟手榴彈吧。

轟呀

9. 活用閃光彈



閃光彈是很有用的武器，最大用途就是秒殺「普拉卡」；另外也可用來閃暈電鋸佬等強敵，再以步槍等高威力武器打弱點輸出。還有就是可以對被閃暈的敵人使用體技，在敵人多又沒有手榴彈的情況下，可以用閃光彈暈一波再出幾個體術，不浪費機會盡量輸出。

記者個人也傾向將「大袋資源」優先用來製作閃光彈。

10. 可以射擊敵人手上的炸彈/燃燒彈



一些敵人會用炸彈或燃燒彈丟向玩家，如果玩家射術夠好的話，可以直接射擊其手上的炸彈/燃燒彈令它直接爆炸，以其人之道還治其人之身。

👉Pokemon卡新Set推出即爆炒一張卡賣10萬 職業玩家呻：件事已變質

👉便利店買Pokemon卡都有蠱惑！店員逐包磅重抽起大獎閃卡影片瘋傳