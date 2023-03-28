Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 全懸賞任務解法(1~3章)｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲第1~3章懸賞任務（委託）解法。



懸賞任務（委託）有限時 最好盡早解

在整個遊戲流程中可以接到多個「懸賞任務」（在地圖中和藍色的告示互動），內容一般為獲得或破壞特定物品，或是擊倒特定強敵等。完成懸賞任務後和商人對話即可獲得「尖晶石」作報酬，奇晶石可用來在商人處交換無法用錢（比塞塔）購買的物品。由於可換取的東西都相當不錯（有最重要的藏寶圖），因此建議盡量都去完成這些任務以增加收入。

注意懸賞任務是有限時的，基本上當玩家進度去到「轉區」（由村莊去城堡，以及由城堡去孤島）之後就無法解完上一個地區的懸賞任務，因此最好是在接到懸賞任務的章節內就將其完成。

其他章節的懸賞任務解法可見另文攻略：



👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(1~3章)

勤力解任務拿尖晶石換物品

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第4章



黃金雞蛋

將一顆金雞蛋賣給商人，乘小艇去湖泊東面的雞棚即可拾得，注意別不小心自己吃掉了。按圖放大位置：

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釣到條大魚

捉一條特大黑鱸（和大黑鱸是不同的），位於船屋旁邊，用魚叉丟中再拾取即可。按圖放大位置：

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第5章



村莊狂犬

打倒強敵「變種獵犬」，不算非常難打，如果散彈有強化的話兩三槍就能打到牠倒地（1周目用最初的雙管散彈槍則要5~6發），可衝上去R2補刀攻擊，打兩轉左右就能收掉了；覺得牠跑太快瞄不準的話也可用閃光彈打停牠。按圖放大詳細：

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