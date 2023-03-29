Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 全懸賞任務解法(1~3章)｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲第1~3章懸賞任務（委託）解法。



懸賞任務（委託）有限時 最好盡早解

在整個遊戲流程中可以接到多個「懸賞任務」（在地圖中和藍色的告示互動），內容一般為獲得或破壞特定物品，或是擊倒特定強敵等。完成懸賞任務後和商人對話即可獲得「尖晶石」作報酬，奇晶石可用來在商人處交換無法用錢（比塞塔）購買的物品。由於可換取的東西都相當不錯（有最重要的藏寶圖），因此建議盡量都去完成這些任務以增加收入。

注意懸賞任務是有限時的，基本上當玩家進度去到「轉區」（由村莊去城堡，以及由城堡去孤島）之後就無法解完上一個地區的懸賞任務，因此最好是在接到懸賞任務的章節內就將其完成。

其他章節的懸賞任務解法可見另文攻略：



👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(1~3章)

👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(4~5章)

勤力解任務拿尖晶石換物品

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＊＊＊注意第6章沒有懸賞任務，做完頭5章的任務後下個任務在第7章才出現。第8章也沒有懸賞任務

第7章



破壞藍色徽章3（城門）

在第7章穿過投石機陣、用大炮射破城堡鐵閘後，在打開城堡正門前接取。一些藍色徽章位置都頗蠱惑，就算在地圖上已標了位置也是要點功夫才找到。按圖放大實際位置：

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第9章



破壞藍色徽章4（大廳）

在第9章城堡大廳的商人處接取，破壞全部藍色徽章即可完成。按圖放大實際位置：

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再治理鼠患（大廳至畫廊）

擊殺三隻老鼠，注意其中一隻老鼠需要在第10章才能擊殺，換言之此任務要到第10章才能達成。

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第10章



無情騎士

在第10章回到地下靈廟打倒「無情騎士」（金色盔甲），同場還會有兩隻騎士。要同時面對三隻騎士是十分吃力，不過這裡可以用「外鄉人戰法」：方法是首先一進入戰鬥時升降機門會自動關上，但是升降機本身並不會鎖上，只要「撳𨋢」就會開門，而一進入升降機後敵人就會放棄攻擊退回原位。如是者只要引怪後看距離差不多就「入𨋢」，敵人就會慢慢退後任你攻擊，可打木人般輕鬆擊倒三隻騎士。

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