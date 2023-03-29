Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 門德斯 拉蒙等全Boss戰打法｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲門德斯、拉蒙等全Boss戰打法心得攻略。



湖之主（第3章）

無限彈藥的戰鬥沒什麼難度，注意避開障礙物不要撞船即可。另外是Hardcore（HC）難度或以上時有一招湖之主由船頭方向跳過來咬，需要自己操作船往左右避開、無法以魚叉擊落；最好是提前往左或右移動不要跟在Boss正背後。

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巨人（第4章）

巨人的攻擊力非常高，但是動作較遲鈍和單調，大部份招數只要一直跑步就能避開。首先用任意武器攻擊巨人（盡量射頭），然後牠就會發怒並露出背後的弱點（寄生蟲）。射擊弱點可造成更多傷害及令其倒地，這時可跑過去按X騎上巨人以小刀連環攻擊（不想用刀或刀已沒耐久的話留在地上用槍射也可以）。只是主機玩家用手掣要瞄準背部的弱點是極為困難（能別一直搖來搖去嗎），實在瞄不到的話可選擇繼續射頭，打夠傷害也是可以令其倒地。或者用閃光彈閃暈牠再瞄。

另外是如果在第3章中有在村長大屋外面將狗狗救出捕獸陷阱，牠就會在這場戰鬥中現身幫手，更會將巨人引去撞牆中落石，非常幫得手。

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門德斯（第6章）

門德斯是初見會手忙腳亂但其實並不算太難打的Boss。要點是毋須特意射頭或弱點（除非用狙），用散彈或衝鋒槍射擊其上半身很快就能令其倒地（標準難度的話TMP射一排就能倒了），然後用小刀補刀。重覆以上流程一次就會轉phase，這時只要一有機會就射門德斯的上半身便可。

Phase 2開始會丟木頭，建議爬上2樓方便瞄準及閃避（不爬也可以）。Phase 2會增加幾個新招式，首先有丟木頭，分兩個先後丟及兩個交叉一起丟兩種，前者往橫跑避開，後者只要站在原地即可，是輸出機會。另外門德斯也會丟油桶，射爆油桶即可。此外有一招突進攻擊，要訣是不要和門德斯站在同一個直線上，牠就會傻傻的打空氣。

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利爪加拉多（第10章）

這隻Boss可以選擇不用打，只要一直逃走到一定時間後電梯來到，上電梯就能過關。打嬴的話可獲得單片眼鏡，能在商店以3萬元出售；只是利爪HP極多，有些浪費彈藥，要不要打就看個人。

打的話要利用場景中的四個液態氮裝置，將利爪凍結之後輸出；凍結牠後可使出一次體技，之後用散彈或是狙擊槍輸出，在冰碎掉之前會有額外傷害。由於每個裝置只能使用一次（最接近商人的那個可用兩次），打到牠破冰之後就要跑去下一個裝置再凍結Boss後輸出，在Hardcore模式中，記者打了20發散彈（滿改造鎮暴槍），60發衝鋒槍子彈和4~5發步槍才了結牠。

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雙巨人（第11章）

打法其實和第4章一樣，先處理沒有盔甲的巨人，將其打到倒地之後可利用場中的機關打開地板讓巨人沉入融岩中直接擊殺（必需要先擊倒巨人再啟動機關才有效果，巨人未倒地時啟動機關巨人會自動避開）。如果不用機關殺而是正常地打倒巨人的話則可多獲一個寶物，看要不要貪了。

打倒普通巨人後一段時間會觸發事件，Louis會將炸藥裝在盔甲巨人背後，射爆炸藥就可毀掉盔甲。然後也是正常打法，可選擇用機關或是直接打拿寶物。

+ 3

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拉蒙（第12章）

相當難打的一隻Boss，攻擊力很高，移動速度又快很難瞄準，招式全都不能檔格也難閃避，而且HP也很多，未熟習之前往往會被打到不要不要。要訣是要知道如何閃躲拉蒙的攻擊及輸出的時機，拉蒙的主要招式有幾個：

由下至上噴酸液（打直噴）：打橫跑即可避開，一躲過由下至上水柱後不用等招式完結就可反擊，是輸出的好機會



酸液散彈：射散彈前會蓄力和噴出氣體，玩家可以之分辨是散彈還是和打直噴。往斜後方跑即可避開，同樣是輸出的機會；但如果身後空間不足就要改為找掩護物擋。注意當拉蒙的體力下降到一定程度會先打直噴再用散彈，要閃過兩招後才反擊。



一擊必殺夾：接近玩家蓄力（會全身噴氣）後突進夾咬玩家，是一中即死攻擊。往後跑即可避開，避開後有少許時間可射一兩槍；但如果撞牆或被酸液塊炸到硬直就會閃不過被秒



夾公仔式灑水：拉蒙變成夾公仔的爪般在邊移動邊從上空噴下酸液柱，要立直跑到下層橋下才可避開。



酸液塊：拉蒙快速移動後在場地中留下幾團酸液塊，玩家經過附近時會自動爆炸造成傷害和大硬直。可以用槍射爆，射爆後有機會掉落火藥或綠色藥草等物品。



橫向來回掃射：要自己製造高低差來避過，一般都是跑向下層，一些角度可以蹲下避開，或者直接躲在柱子後。



很重要的是拉蒙留在地上的酸液塊一定要解決（用任何武器射擊即可），否則在迴避拉蒙的其他攻擊時很容易踩到硬直，然後就有機會被拉蒙連招秒殺。另外如果用魔鬼魚打的話，建議最少將射速強化至第3級，這樣通常可以在一次攻擊機會中射兩槍，提高輸出 = 快點打完 = 減少被打中的機會。

酸液塊不先清掉極易「瀨野」，不要偷懶

最終Boss薩德勒（第16章）

正攻法：邊閃避其攻擊邊攻擊其4個膝蓋上的眼球，擊破後令其倒地可用小刀或槍械攻擊頭部弱點；射破場地上的油桶可令其暫時跪低以便射擊眼球。重覆以上三次左右就能擊敗薩德勒進入phase 2，phase 2基本上是送的不停射擊其中央眼球便可（當然要閃避觸手攻擊），打夠傷害後用Ada丟下來的特殊火箭炮擊倒薩德勒。

建議打法：存8萬元（Hardcore難度中16萬）買火箭炮，在第一階段中射破膝蓋眼球令其倒地後，火箭炮轟擊弱點直接進入phase 2，然後就只剩收尾了。

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