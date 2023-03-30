Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 全懸賞任務解法(13~16章)｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲第13~16章懸賞任務（委託）解法。



懸賞任務（委託）有限時 最好盡早解

在整個遊戲流程中可以接到多個「懸賞任務」（在地圖中和藍色的告示互動），內容一般為獲得或破壞特定物品，或是擊倒特定強敵等。完成懸賞任務後和商人對話即可獲得「尖晶石」作報酬，奇晶石可用來在商人處交換無法用錢（比塞塔）購買的物品。由於可換取的東西都相當不錯（有最重要的藏寶圖），因此建議盡量都去完成這些任務以增加收入。

注意懸賞任務是有限時的，基本上當玩家進度去到「轉區」（由村莊去城堡，以及由城堡去孤島）之後就無法解完上一個地區的懸賞任務，因此最好是在接到懸賞任務的章節內就將其完成。

其他章節的懸賞任務解法可見另文攻略：



👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(1~3章)

👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(4~5章)

👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(6~10章)

👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(11~12章)

勤力解任務拿尖晶石換物品

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＊＊＊第13和第16章都沒有懸賞任務

第14章



破壞藍色徽章5（貨場）

算是比較簡單的一個，位置比較集中，接完任務後馬上就射完5個，按圖放大實際位置：

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再三治理鼠患

在章節中第2個商人（完成電路謎題後）點承接，然後所有老鼠都在廢物處理場內。按圖放大實際位置：

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👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 門德斯 拉蒙等全Boss戰打法

四處徘徊的屍體

在用鐵球車破壞牆壁後，乘坐升降機的位置接取。按圖放大實際位置：

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第15章



破壞藍色徽章6

主線流程中最後一個懸賞任務，如果之前委託都有完成（不需要在同一存檔內，所有委託各完成過1次即可），完成這個委託之後就會獲得成就「十八般武藝」。按圖放大實際位置：

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