Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 無限小刀入手方法 全城主人偶位置｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲全城主人偶（發條公仔）位置以取得獎勵武器「無限小刀」（原始刀）。



擊破16個城主人偶拎無限刀仔

在《Resident Evil 4》Remake中想要取得「無限刀仔」（原始刀）的話，需要在遊戲中找出並擊破16個城主人偶（發條人偶 / 發條公仔）後，便可在獎勵商店以1000CP解鎖。同時擊破全16個城主人偶後也可獲得成就「革命成功」，換言之想打白金的話就一定要搵齊。

革命成功

每個發條人偶只需擊破一次，玩家不需要在同一個周目或同一個存檔來完成；不過如果想方便回收的話，還是一口氣由頭打一次會較方便。發條人偶基本上都藏在難以直接看見的位置，不過當玩家所在位置附近有發條人偶時，可聽到發條運作的聲音（卡卡聲），算是一點小提示。以下提供遊戲全16個發條人偶的位置，每個章節各有一個；部份人偶在第一次錯過了也可在稍後重回舊地回收，但也有些是第一次經過時錯過的話就無法回收，只能讀檔或是重新再打到該地點了。

取得後需要亦是需是改滿後再專屬強化才有無限耐久，也可選擇直接用武器強化券。

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第1章



湖畔鄉鎮西南邊破房子內橫樑上。如果第一章錯過了沒拿到，可在第4章坐船過來回收。按圖放大位置：

第2章



在廢棄工廠通往村長家（要打電鋸佬的位置）途中的屋子地上。按圖放大位置：

第3章



穿過採石場來到商人據點後，爬下樓梯到下層碼頭，在盡頭處的木箱後。按圖放大位置：

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第4章



坐船去湖泊北面的「湖畔鄉鎮」，用邪教鎖匙打開鎖住的門前往「森林祭壇」，就在祭壇木欄外面。按圖放大位置：

第5章



和艾殊莉一同前往村長家，爬樓梯上閣樓，在閣樓內的木箱後。按圖放大位置：

第6章



章節起始的商人後要通過一條許多敵人埋伏的峽谷，通過峽谷後在進入「關口」的路旁地上。按圖放大位置：

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第7章



進入城堡、通過「地下迷宮」（要打盲眼雙爪俠）後爬上樓梯來到儲物間一般的地方（亦即解四劍謎題的寶庫前面），在房內架子上。按圖放大位置：

第8章



在城牆中第一個要玩太陽月亮鐵閘的塔樓樓頂，需要一些功夫才能到達。如果第8章闖城牆時錯過了，也可以在第9章和艾殊莉匯合之後經釘裝室再前往。按圖放大位置：

+ 1

第9章



在庭園西北角落的木箱後，需要一些角度才能看到。按圖放大位置：

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第10章



被丟到地底水道後，商人據點門外正對面的鐵欄後面。按圖放大位置：

第11章



玩完第一次越礦飛車後，在「停留點」屋內破牆上。按圖放大位置：

第12章



在鐘樓地下的角落，前面有一塊木板擋住。按圖放大位置：

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第13章



通過第一個有火箭炮兵的地方開門後右邊平台角落（有另一個火箭炮兵和兩三隻雜兵守著）。按圖放大位置：

第14章



通過琥珀儲存室之後，營地上層的房間內櫃頂。按圖放大位置：

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第15章



樣本儲存室前旁邊房間內橫樑上，旁邊還有一個寶物。按圖放大位置：

第16章



擊倒最終Boss後開始倒數的逃脫環節中，在跳過懸崖後的大房間內木箱上（開門時會被村民擒抱）。按圖放大位置：

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