薩爾達王國之淚 Star Wars Jedi死亡之島 2023年4~5月遊戲時間表|2023年對機迷來說是十分幸福的一年,幾乎每個月都有重點重磅大作推出,如剛過去的兩個月就有《霍格華茲的傳承》、《Resident Evil 2》等。《香港01》科技玩物頻道提供2023年4~5月主要遊戲發售時間表,方便機迷參考接來下要買什麼Game準備請假打。



王國之淚、絕地倖存者等強檔大作頻發 機迷繼續有排忙

可能不少人仍未打完《Resident Evil 2》,不過2023年實在太多Game,還在村莊/城堡苦戰中的玩家就要快手,準備迎接4、5月的大作了。講到4、5月必玩之作當然是玩家都等了好久、將於5月12日推出的荒野之息2《薩爾達傳說 王國之淚》,以及延期到4月28日推出的《星際大戰 絕地:倖存者 Star Wars Jedi: Survivor》。

當然在這兩款最注目的3A大作之外4,5月也有不少值得留意的遊戲,如4月中推出的集體回憶作《洛克人EXE合集》、開發超過10年的喪屍遊戲《死亡之島2》等。最後還有手遊/跨平台遊戲玩家注目作《崩壞:星穹鐵道》亦將於4月26日捱出,大概是因為《原神》熱度令同為米哈遊開發的《崩壞:星穹鐵道》頗受矚目,只不知能否再創《原神》的佳績。

機迷們最期待的自然是薩爾達傳說荒野之息續作《王國之淚》

按圖放大2023年4~5月主要遊戲發售時間表:



霍格華茲的傳承(PS4版) 4月4日



見造物主吧 Meet Your Maker 4月4日

PS4、PS5、Xbox、PC



洛克人EXE 合集 4月14日

PS4、Steam、Switch



我的世界:傳奇 Minecraft Legends 4月18日

PS4、PS5、PC、Xbox、Switch



秋葉脫物語 2 導演剪輯版 4月20日

PS4、Switch



死亡之島2 Dead Island 2 4月21日

PS4、PS5、PC、Xbox



崩壞:星穹鐵道 Honkai: Star Rail 4月26日

Android、iOS、PS4、PS5、PC



Kizuna AI - Touch the Beat! 4月27日

PS4、PS5、PC、Switch



星際大戰 絕地:倖存者 Star Wars Jedi: Survivor 4月28日

PS5、Xbox Series、PC



薩爾達傳說 王國之淚 5月12日

Switch



益智泡泡龍:一起泡泡戰! 5月24日

Switch



魔界戰記 DISGAEA 7

PS4、PS5、Switch



伊蘇回憶錄 -菲爾迦納的誓約- 5月25日

Switch



魔戒:咕嚕 The Lord of the Rings: Gollum 5月25日

PS4、PS5、Xbox、Steam、Switch



網路奇兵 重製版 System Shock 5月30日

PC



