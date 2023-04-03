2023年4~5月必玩遊戲｜薩爾達王國之淚 Star Wars Jedi死亡之島

撰文：外鄉人
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薩爾達王國之淚 Star Wars Jedi死亡之島 2023年4~5月遊戲時間表｜2023年對機迷來說是十分幸福的一年，幾乎每個月都有重點重磅大作推出，如剛過去的兩個月就有《霍格華茲的傳承》、《Resident Evil 2》等。《香港01》科技玩物頻道提供2023年4~5月主要遊戲發售時間表，方便機迷參考接來下要買什麼Game準備請假打。

王國之淚、絕地倖存者等強檔大作頻發 機迷繼續有排忙

可能不少人仍未打完《Resident Evil 2》，不過2023年實在太多Game，還在村莊/城堡苦戰中的玩家就要快手，準備迎接4、5月的大作了。講到4、5月必玩之作當然是玩家都等了好久、將於5月12日推出的荒野之息2《薩爾達傳說 王國之淚》，以及延期到4月28日推出的《星際大戰 絕地：倖存者 Star Wars Jedi: Survivor》。

當然在這兩款最注目的3A大作之外4，5月也有不少值得留意的遊戲，如4月中推出的集體回憶作《洛克人EXE合集》、開發超過10年的喪屍遊戲《死亡之島2》等。最後還有手遊/跨平台遊戲玩家注目作《崩壞：星穹鐵道》亦將於4月26日捱出，大概是因為《原神》熱度令同為米哈遊開發的《崩壞：星穹鐵道》頗受矚目，只不知能否再創《原神》的佳績。

機迷們最期待的自然是薩爾達傳說荒野之息續作《王國之淚》

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按圖放大2023年4~5月主要遊戲發售時間表：

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2023年4~5月主要遊戲發售時間表：

霍格華茲的傳承（PS4版） 4月4日

見造物主吧 Meet Your Maker 4月4日
PS4、PS5、Xbox、PC

洛克人EXE 合集 4月14日
PS4、Steam、Switch

我的世界：傳奇 Minecraft Legends 4月18日
PS4、PS5、PC、Xbox、Switch

秋葉脫物語 2 導演剪輯版 4月20日
PS4、Switch

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死亡之島2 Dead Island 2 4月21日
PS4、PS5、PC、Xbox

崩壞：星穹鐵道 Honkai: Star Rail 4月26日
Android、iOS、PS4、PS5、PC

Kizuna AI - Touch the Beat! 4月27日
PS4、PS5、PC、Switch

星際大戰 絕地：倖存者 Star Wars Jedi: Survivor 4月28日
PS5、Xbox Series、PC

薩爾達傳說 王國之淚 5月12日
Switch

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益智泡泡龍：一起泡泡戰！ 5月24日
Switch

魔界戰記 DISGAEA 7
PS4、PS5、Switch

伊蘇回憶錄 -菲爾迦納的誓約- 5月25日
Switch

魔戒：咕嚕 The Lord of the Rings: Gollum 5月25日
PS4、PS5、Xbox、Steam、Switch

網路奇兵 重製版 System Shock 5月30日
PC

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Ｑ：2023年4~5月有什麼重點大作遊戲

Ａ：薩爾達傳說王國之淚及星際大戰 絕地：倖存者等，詳細請見此文章

Ｑ：2023年4~5月有什麼重製遊戲？

Ａ：洛克人EXE合集及網路奇兵重製版等，詳細請見此文章

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